NPS Sanchay: रिटायरमेंटची चिंता आता संपली! सरकारची नवी पेन्शन योजना; कोट्यवधी लोकांना होणार मोठा फायदा

Pension News: भारतामध्ये मोठ्या संख्येने लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात, परंतु निवृत्तीनंतर त्यांच्याकडे नियमित उत्पन्नाचा ठोस आधार नसतो. ही समस्या लक्षात घेऊन PFRDA ने NPS Sanchay योजना सुरू केली आहे. ही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचे सोपे आणि सुलभ रूप मानले जाते..या नवीन योजनेचा उद्देश हा छोट्या व्यवसायांमध्ये, मजुरी, घरगुती कामात किंवा इतर अनौपचारिक नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांपर्यंत पेन्शन सुविधा पोहोचवणे हा आहे. PFRDA मते, या योजनेत गुंतवणुकीचे पर्याय सोपे केले आहे, जेणेकरून लोक आर्थिक सल्लागाराशिवायही सहज गुंतवणूक करू शकतील..NPS Sanchay योजना काय आहे?NPS Suchay ही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या 'ऑल सिटिझन मॉडेल' अंतर्गत सुरू केलेली एक नवीन योजना आहे. यात गुंतवणुकीची पद्धत आधीच निश्चित असेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी अनेक पर्यायांमुळे होणारा गोंधळ कमी होईल..असंघटित क्षेत्रावर लक्ष केंद्रितभारतातील जवळपास 90 टक्के कर्मचारी असंघटित क्षेत्रात काम करतात. अशा लोकांसाठी कोणतीही ठोस पेन्शन व्यवस्था उपलब्ध नसते. त्यामुळे NPS Sanchay ही योजना त्यांच्यासाठी आर्थिक सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे..योजनेचे नियम1. कोण गुंतवणूक करू शकतो?18 ते 85 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत गुंतवणूक करू शकतो. अर्ज करण्याच्या तारखेला वय या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. या नियमामुळे ही योजना इतर अनेक पेन्शन योजनांपेक्षा अधिक लवचिक ठरते.2. KYC आवश्यकNPS Sanchay खाते उघडण्यासाठी गुंतवणूकदारांना KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यासाठी Subscriber Registration Form (SRF) भरून आवश्यक कागदपत्रे जसे की ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा सादर करावा लागतो.3. किमान गुंतवणूक किती असेल?या योजनेचा गुंतवणुकीचा पॅटर्न UPS, NPS आणि अटल पेन्शन योजना प्रमाणेच ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून दीर्घकालीन पेन्शन फंड तयार होऊ शकेल.PFRDA नुसार, यात सुरुवातीला किमान 500 रुपये गुंतवणूक आवश्यक आहे, आणि खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी वर्षाला किमान 1000 रुपये जमा करणे बंधनकारक आहे. गुंतवणूकदार देशभरातील कोणत्याही PoP (पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स) केंद्रावर जाऊन सहजपणे गुंतवणूक करू शकतात4. पैसे काढण्याचे नियमया योजनेत काही पैसे काढण्याचे आणि योजनेतून बाहेर पडण्याचे नियम सध्याच्या NPS नियमांनुसार लागू होतील. याचा अर्थ, आवश्यक असल्यास अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाईल. तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा योजनेतून बाहेर पडताना देखील सध्याचे NPS नियम लागू होतील.