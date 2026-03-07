Personal Finance

Pension Scheme: NPS पेंशन योजनेतून पैसे काढताना या चुका करू नका; जाणून घ्या पैसे काढण्याचे सर्व नियम

Pension Scheme Rules : NPS मधून पैसे काढताना नियम समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. योग्य माहिती असल्यास तुम्ही करसंबंधी नुकसान टाळू शकता आणि तुमचे निवृत्ती नियोजनही सुरक्षित ठेवू शकता.
NPS Withdrawal Rules

NPS Withdrawal Rules: Avoid These Mistakes While Withdrawing Money from National Pension System

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

NPS Rules : आज सर्वजण आपल्या भविष्यासाठी गुंतवणूक नियोजन करून ठेवत असतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक नॅशनल पेंशन सिस्टम या योजनेत गुंतवणूक करत असतात. जर तुम्हीही निवृत्तीच्या नियोजनासाठी हा गुंतवणूक पर्याय निवडला असेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. अनेक वेळा आपटकलीन परिस्थितीत NPS गुंतवणूकदारांना पैसे काढायचे असतात, पण नियमांची योग्य माहिती नसल्यामुळे याबाबत त्यांचा अरतज नाकारला जाऊ शकतो किंवा काही करसंबंधी तोता सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे NPS मधून पैसे काढायचे नियम आणि कोणत्या चुका करू नये हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
Pension
National Pension Scheme
Investment
KYC
Investment Strategies in India

Related Stories

No stories found.