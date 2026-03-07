Pension Scheme: NPS पेंशन योजनेतून पैसे काढताना या चुका करू नका; जाणून घ्या पैसे काढण्याचे सर्व नियम

NPS Rules : आज सर्वजण आपल्या भविष्यासाठी गुंतवणूक नियोजन करून ठेवत असतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक नॅशनल पेंशन सिस्टम या योजनेत गुंतवणूक करत असतात. जर तुम्हीही निवृत्तीच्या नियोजनासाठी हा गुंतवणूक पर्याय निवडला असेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. अनेक वेळा आपटकलीन परिस्थितीत NPS गुंतवणूकदारांना पैसे काढायचे असतात, पण नियमांची योग्य माहिती नसल्यामुळे याबाबत त्यांचा अरतज नाकारला जाऊ शकतो किंवा काही करसंबंधी तोता सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे NPS मधून पैसे काढायचे नियम आणि कोणत्या चुका करू नये हे समजून घेणे आवश्यक आहे. .NPS मधून पैसे कडजण्याचे महत्त्वाचे नियम 1. निवृत्तीनंतरची रक्कमवयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानानंतर तुम्ही तुमच्या NPS खात्यातून 60% रक्कम ही एकाच वेळी काढू शकतात आणि ही रक्कम पूर्णतः करमुक्त असते. तर उरलेल्या 40% रकमेवर तुम्हाला अॅन्युइटी (Annuity) खरेदी करावी लागते, जातून तुम्हाला महिन्याला पेंशन मिळते.2. विशिष्ट गरजांसाठी पैसे काढणेआपल्या आयुष्यात आपत्कालीन परिस्थिती किंवा विशिष्ट गरजेच्या वेळी NPS मधून आंशिक किंवा काही रक्कम आधी काढता येते. उदाहरणार्थ मुलांचे शिक्षण, मुलांचे लग्न,घर खरेदी , आजार.Gold Rate Today: आज सोन्याच्या भावात मोठा बदल! एक तोळा सोन्याचा भाव किती? जाणून घ्या ताजा भाव .NPS मधून पैसे काढताना होणाऱ्या चुका 1. सगळी रक्कम आधी काढण्याचा प्रयत्न अनेकांना वाटते की NPS मधील पैसे कधीही काढता येतात. प्रत्यक्षात खत उघडल्यानानंतर किमान 3 वर्षानंतर अंकशीक रक्कम काढत येते आणि तीही केवळ तुम्ही जेवढे योगदान दिले आहे त्याच्या 25% पर्यंतच. 2. निकासीची मर्यादा न समजणेNPS खात्यातून संपूर्ण सेवाकाळात फक्त तीन वेळाच आंशिक रक्कम काढता येते. त्यामुळे छोट्या गरजांसाठी वारंवार रक्कम काढल्यास भविष्यातील मोठ्या गरजेसाठी पर्याय उरत नाही.3. KYC आणि बँक तपशील अपडेट नसणेअनेक अर्ज बँक खात्याची माहिती चुकीची असणे किंवा KYC पूर्ण न झाल्यामुळे अडकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी PRAN कार्डवरील तपशील आणि बँक खात्याची माहिती जुळते याची खात्री करा.4. कर नियमांकडे दुर्लक्षनिवृत्तीवेळी काढलेली 60% रक्कम करमुक्त असते. मात्र उरलेल्या 40% रकमेवर घेतलेल्या अॅन्युइटीमधून मिळणारी पेन्शन करमुक्त नसते. ती तुमच्या वार्षिक उत्पन्नात धरली जाते आणि त्यानुसार कर लागू शकतो.5. अॅन्युइटी योजना निवडताना घाईनिवृत्तीच्या वेळी 40% रकमेवर अॅन्युइटी योजना घ्यावी लागते. अनेकजण पुरेशी माहिती न घेता योजना निवडतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे पेन्शन दर तुलना करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे. काही योजनांमध्ये “Return of Premium” पर्यायही असतो, ज्यामध्ये व्यक्तीच्या निधनानंतर मूळ रक्कम कुटुंबाला परत मिळते..NPS मधून पैसे काढण्याची प्रक्रियासंबंधित CRA वेबसाइटवर लॉगिन करा.PRAN आणि पासवर्ड वापरून खाते उघडा.Transact Online मध्ये जाऊन Withdrawal पर्याय निवडा.Partial Withdrawal किंवा Exit on Maturity निवडा.आवश्यक कागदपत्रे आणि रद्द केलेला चेक अपलोड करा.OTP पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर अर्ज सबमिट करा.यानंतर संबंधित कार्यालय किंवा बँकेकडून पडताळणी झाल्यावर रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते..EPFO Update: PF धारकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! PF वर मिळणार FD पेक्षाही जास्त व्याज; कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा .पैसे काढण्याचे नियमNPS मधून आंशिक पैसे काढण्याचे नियम पेंशन फंड रेग्युलेटरी अँड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार - खाते चालू होऊन किमान 3 वर्ष झालेले असावेत स्वतःच्या योगदानातील 25% पर्यंतच रक्कम काढता येतेसंपूर्ण कालावधीत फक्त 3 वेळा आंशिक रक्कम काढणे शक्यदोन पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेत साधारण 5 वर्षांचे अंतर असणे आवश्यक (अपवाद वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत सूट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.