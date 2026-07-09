Old Pension Scheme News: OPS वर सरकारचा मोठा निर्णय! आता या कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुनी पेन्शन

Pension News: देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून सुरू आहे. केंद्र सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास अद्याप मान्यता दिली नसली तरी काही कर्मचाऱ्यांना मात्र याचा लाभ घेता येणार आहे. या संदर्भात वैज्ञानिक आणि औद्यागिक संशोधन परिषद (CSIR) ने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे आता इतर केंद्रीय स्वायत्त संस्थादेखील असा निर्णय घेऊ शकतात असे बोलले जात आहे. .कुणाला मिळणार जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभहा निर्णय विशेषतः अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. अनुकंपा नियुक्ती म्हणजे सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो कायमस्वरूपी अपंग झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला आर्थिक आधार म्हणून दिली जाणारी नोकरी.ज्या कुटुंबीयांनी 1 जानेवारी 2004 पूर्वी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता, पण प्रत्यक्ष नियुक्ती 1 जानेवारी 2004 नंतर झाली, अशा कर्मचाऱ्यांना OPS निवडण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे. त्या काळात राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हणजेच NPS लागू झाल्यामुळे त्यांचा समावेश NPS मध्ये करण्यात आला होता..Gold Rate Today: ट्रम्पच्या निर्णयानंतर सोनं-चांदीच्या भावात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यात सोनं किती रुपयांना?.CSIR कडून अंमलबजावणीचे आदेशकेंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार CSIR ने 7 जुलै 2026 रोजी आदेश जारी करून आपल्या सर्व प्रयोगशाळा, संस्था आणि विभागांना हा निर्णय लागू करण्यास सांगितले आहे..मार्च 2023 मध्ये केंद्र सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांना एकदाच OPS निवडण्याचा पर्याय दिला होता, ज्यांची भरती प्रक्रिया 1 जानेवारी 2004 पूर्वी सुरू झाली होती, पण नियुक्ती नंतर झाली. मात्र, त्यावेळी अनुकंपा नियुक्तीधारक कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला नव्हता.Best Government Investment: PPF, SSY की SCSS? तुमच्यासाठी कोणती सरकारी बचत योजना फायद्याची? .इतर संस्थांनाही लागू होणार?CSIR च्या निर्णयाकडे आता इतर केंद्रीय स्वायत्त संस्थांसाठी मार्गदर्शक उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र हा निर्णय आपोआप सर्व संस्थांवर लागू होणार नाही. प्रत्येक स्वायत्त संस्थेला केंद्राच्या आदेशानुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा लागेल. त्यानंतरच संबंधित पात्र कर्मचाऱ्यांना OPS निवडण्याची संधी उपलब्ध होईल.या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक स्थिर आणि हमी असलेल्या पेन्शनचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.