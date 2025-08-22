Online Gaming Bill: 17,000,00,00,000 रुपये बुडणार! आमिर खान, धोनी, शुभमन गिल... सगळेच चिंतेत

केंद्र सरकारनं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 राज्यसभेतही पारित केलं असून, रिअल-मनी गेम्सवर पूर्ण बंदी लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे 17.46 कोटींच्या जाहिरात खर्चावर गंडांतर येणार आहे. रणबीर कपूर, आमिर खान, धोनी, ऋतिक रोशन यांसारखे सेलिब्रिटी या जाहिरातींमध्ये आहेत. बिलानुसार प्रमोशन करणाऱ्यांना 2 वर्षांची जेल व 50 लाखांचा दंड होऊ शकतो, त्यामुळे बॉलिवूड आणि खेळाडूंमध्ये चिंता वाढली आहे.. Online Gaming Bill: ऑनलाइन गेमिंगवर केंद्र सरकारनं आणलेलं ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025’ लोकसभेनंतर राज्यसभेतही पारित झालं आहे. या कायद्यामुळे रिअल-मनी गेम्सवर संपूर्ण बंदी लागू होणार असून त्याचा थेट फटका जाहिरात क्षेत्राला बसणार आहे..2 अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे ₹17,460 कोटी) जाहिरातींवर होणारा खर्च आता थांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. डिजिटल मार्केटिंग, टीव्ही, ऑफलाइन कॅम्पेन आणि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंटवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणाऱ्या कंपन्यांना हा मोठा धक्का आहे..बॉलिवूड व खेळाडूंमध्ये चिंताया कायद्यामुळे बॉलिवूड कलाकार, क्रिकेटर्स आणि त्यांचे मॅनेजर्स चिंतेत आहेत. कारण, रिअल-मनी गेम्सचे प्रमोशन केल्यास दोन वर्षांची जेल व 50 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्यामुळे कलाकार व खेळाडू आपल्या जाहिराती कमी करण्याचा किंवा सोशल मीडियावरून हटवण्याचा विचार करत आहेत..मोठ्या कंपन्यांचा कोट्यवधींचा खेळDream11, MPL, WinZo, RummyCircle सारख्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. आयपीएल किंवा वर्ल्डकपसारख्या स्पर्धांमध्ये या जाहिरातींचा जोर वाढतो. रणबीर कपूर, आमिर खान, धोनी, ऋतिक रोशन, शुभमन गिल, सौरव गांगुली यांसारखे तारे या कंपन्यांशी जोडले गेले आहेत..Trump Tariff: टॅरिफ बॉम्बमुळे अडचणी वाढल्या! ॲमेझॉन, वॉलमार्टने ऑर्डर थांबवल्या, करोडोंच नुकसान होणार .ड्रीम11-बीसीसीआय डील धोक्यातइकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, Dream11 आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) यांच्यातील तीन वर्षांची स्पॉन्सरशिप डीलही धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे क्रिकेट जगतातही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..Birla Group: कुमार मंगलम बिर्ला स्वस्तात शेअर्स का विकत आहेत? एका वर्षापूर्वीच खरेदी केली होती कंपनी.सरकारच्या मते रिअल-मनी गेमिंगमुळे तरुणांमध्ये व्यसन वाढतं आणि आर्थिक नुकसान होतं. म्हणूनच या गेम्सवर पूर्ण बंदी आणणं गरजेचं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे..FAQs Q1. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मध्ये काय आहे?मराठी: या बिलानुसार रिअल-मनी ऑनलाइन गेम्सवर संपूर्ण बंदी आणली जाणार आहे.English: The bill proposes a complete ban on real-money online games in India.Q2. या कायद्यामुळे कोणावर परिणाम होईल?मराठी: गेमिंग कंपन्या, जाहिरातदार, बॉलिवूड सेलिब्रिटीज आणि क्रिकेटर्स यांच्यावर थेट परिणाम होईल.English: Gaming companies, advertisers, Bollywood celebrities, and cricketers will be directly impacted.Q3. काय शिक्षा होऊ शकते?मराठी: रिअल-मनी गेम्सचा प्रचार करणाऱ्यांना 2 वर्षांची जेल आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.English: Those promoting real-money games may face up to 2 years in jail and fines up to ₹50 lakh.Q4. या उद्योगाचा आर्थिक फटका किती मोठा आहे?मराठी: सुमारे 2 अब्ज डॉलर्स (₹17,460 कोटी) इतका जाहिरातींवरचा खर्च थांबण्याची शक्यता आहे.English: Nearly $2 billion (₹17,460 crore) worth of ad spending may come to a halt.Q5. कोणते स्टार्स या जाहिरातींमध्ये आहेत?मराठी: रणबीर कपूर, आमिर खान, महेंद्रसिंग धोनी, ऋतिक रोशन, शुभमन गिल आणि सौरव गांगुली.English: Ranbir Kapoor, Aamir Khan, MS Dhoni, Hrithik Roshan, Shubman Gill, and Sourav Ganguly..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.