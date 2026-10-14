Personal Finance

Your Money: ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये पैसे अडकले? ‘Refund will be processed shortly’ म्हणत कंपनी टाळाटाळ करतेय? मग असा मिळवा रिफंड!

What to Do If Your Online Shopping Money Is Stuck: ऑनलाइन ऑर्डर रद्द केली, चुकीची वस्तू मिळाली किंवा रिटर्ननंतरही पैसे खात्यात जमा झाले नाहीत, तर ग्राहकांनी नेमके काय करावे? जाणून घ्या.
Online Shopping Refund Rules: Money Stuck? Know How to Get Your Refund

Online Shopping Refund Rules: Money Stuck? Know How to Get Your Refund

eSakal

Vinod Dengaleसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लेखक - अॅड. अमोल अण्णा वाघमारे

Consumer Protection: आज मोबाइलवर दोन मिनिटांत वस्तू मागवता येतात. कपडे, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, घरातील सामान इतकेच काय तर जेवण आणि औषधेही ऑनलाइन मिळतात. मात्र वस्तू आवडली नाही, चुकीची वस्तू आली किंवा ऑर्डर रद्द झाली तर पुढचा प्रश्न सुरू होतो तो म्हणजे पैसे परत कधी मिळणार ?

Loading content, please wait...
Online Shopping Fraud
Online Shopping
Refund
Online Shopping Tips
Consumer awareness campaigns
consumer education in India
Marathi News Esakal
www.esakal.com