Parle-G swaps iconic girl for influencer's face on biscuit packet after his hilarious reel

Personal Finance Parle-G Biscuit: पार्ले-जीने बदलला आयकॉनिक मुलीचा फोटो! कोणाचा फोटो लावला? Parle-G Biscuit: बिस्किट कंपनी पार्ले-जीने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्यांनी त्यांच्या बिस्किटांच्या पाकिटावर Zervan J Bunshah नावाच्या युट्युबरचा फोटो लावला आहे. तोही त्या पॅकेटच्या जागी ज्यामध्ये वर्षानुवर्षे प्रसिद्ध मुलीचे चित्र होते.