Personal Loan: 8.75% पासून लोन? SBI, HDFC पासून ICICI, AXIS पर्यंत कोणती बँक देतंय सर्वात स्वस्त कर्ज? लोन घेण्याआधी हे पाहा

Cheapest Personal Loan: आपल्याला जेव्हा अचानक पैशांची गरज भासते तेव्हा अनेकजण पर्सनल लोन घेण्याचा विचार करतात. त्यामुळे सप्टेंबर 2026 मध्ये सरकारी तसेच खाजगी बँका असणाऱ्या SBI, HDFC, ICICI आणि Axis यांसारख्या प्रमुख बँकांकडून पर्सनल लोनवर किती व्याज आकारले जात आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. मात्र कर्ज घेताना एक काळजी घ्यायला हवी ती म्हणजे बँक आपल्याला किती रक्कम देणार यापेक्षा व्याजदर, प्रोसेसिंग फी आणि कर्जाची परतफेडीची अटी काय आहेत हे तपासणे. .सरकारी बँकांमधील पर्सनल लोनचे व्याजदरबँक वार्षिक सुरुवातीचा व्याजदरUnion Bank of India 9.05%Canara Bank 9.70%Bank of Maharashtra 9.75%State Bank of India (SBI) 10.00%Bank of Baroda 10.15%Punjab National Bank 10.25%Bank of India 10.85%.खासगी बँकांमधील पर्सनल लोनचे व्याजदरबँक वार्षिक सुरुवातीचा व्याजदरAxis Bank 9.99%ICICI Bank 9.99%HDFC Bank 9.99%Kotak Mahindra Bank 10.99%IndusInd Bank 12.00%.Gold Rate Today: मोदींच्या आवाहनानंतर आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! 10 ग्रॅम अन् 1 ग्रॅमसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?.लोन घेण्याआधी या गोष्टी नक्की पाहालोन घेताना फक्त सुरुवातीचा व्याजदर पाहू नका. करण बँक जाहीर करते तो सुरुवातीचा व्याजदर असतो. त्यामुळे तुमच्या बँकेच्या CIBIL स्कोरनुसारही व्याजदर बदलतो असतो त्यामुळे वास्तविक वजयंदार किती पडतो हे तपासा.लोन घेताना त्यात फक्त व्याज पाहू नका तर प्रोसेसिंग फीस पण बघा कारण फीस जास्त असेल तर तुम्हाला जास्त पैसे भरावे लागू शकतात.लोनचा कालावधी हा विचार करून निवडा. कारान तुम्ही EMI कमी घ्याल मात्र त्यामुळे तुमचा लोनचा कालावधी वाढेल आणि परिणामी एकूण व्याज वाढण्याची शक्यता असते.यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर भविष्यात मुदतीपूर्वी तुम्ही लोन फेडणार असाल तर बँकेच्या नियमांची माहिती घ्या. करण काही बँक तसेच लोनमध्ये प्रीपेमेंट आणि फोरक्लोजरशी संबंधित शुल्क लागू होऊ शकते..Petrol-Diesel-LPG Rate: अहमदाबादमध्ये पेट्रोल 101 रुपयांवर, महाराष्ट्रात किती? पाहा पेट्रोल-डिझेल अन् LPG सिलेंडरचे ताजे दर.व्याजदर कसा ठरतो?बँक आपल्या सर्व ग्राहकांना एकाच व्याजदराने पर्सनल लोन देत नाही. यासाठी CIBIL स्कोअर, तुमचे मासिक उत्पन्न, सध्याच्या EMI, नोकरीचे स्वरूप आणि मागील कर्जफेडीचा इतिहास यांसारख्या बाबींचा विचार करून बँक ग्राहकाला ऑफर देऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखादी बँक 9.99 टक्के असा सुरुवातीचा व्याजदर जाहीर करत असेल, तरी प्रत्येक ग्राहकाला 9.99 टक्के दरानेच लोन मिळेल असे नाही. चांगला क्रेडिट स्कोअर आणि स्थिर उत्पन्न असल्यास तुलनेने कमी व्याजदर मिळण्याची शक्यता असते. याउलट, आधीच मोठे कर्ज असल्यास किंवा क्रेडिट प्रोफाइल चांगली नसल्यास अधिक व्याजदर लागू होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.