Personal Loan vs Credit Card EMI: क्रेडिट कार्डचं बिल वाढलंय? EMI की पर्सनल लोन! कोणता पर्याय वाचवेल हजारो रुपये?

Personal Loan or Credit Card EMI:लोन हा एक छोटा शब्द वाटू शकतो, पण जेव्हा ते एखाद्या व्यक्तीला आपल्या विळख्यात घेतो, तेव्हा त्यासाठी घरसुद्धा गमवावे लागू शकते. काही लोकांना वाटते की ही फक्त एक छोटी रक्कम आहे आणि ती फेडता येईल. पण नंतर, छोटी कर्जेसुद्धा डोंगराएवढी मोठी होऊ शकतात. आजच्या झगमगत्या जगात 'आता खरेदी करा, नंतर पैसे द्या' (Buy Now, Pay Later) हा ट्रेंड लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. कर्ज घेणे खूप सोपे झाले आहे, पण जेव्हा त्याची परतफेड करणे बजेटच्या बाहेर जाते, तेव्हा खरी अडचण सुरू होते..अनेकदा असे घडते की क्रेडिट कार्डवरील लहान खर्चांमुळे अखेरीस एक मोठे बिल तयार होते. आता, जेव्हा ते फेडण्याची वेळ येते, तेव्हा क्रेडिट कार्डवरच EMIमध्ये बिल भरावे की पर्सनल लोन घेऊन संपूर्ण बिल एकाच वेळी भरावे? असा प्रश्न उभा रहातो. चला समजून घेऊया की या दोन पर्यायांपैकी कोणता तुमच्यासाठी अधिक चांगला असू शकतो..क्रेडिट कार्ड EMIक्रेडिट कार्ड मिळवणे सोपे आहे, मात्र ते सांभाळणे कठीण आहे. कोणत्याही खरेदीसाठी, फक्त कार्ड स्वाइप करा आणि तुमचे काम झाले. जेव्हा महिन्याच्या शेवटी एखादे मोठे बिल येते आणि ते भरण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नसतात, तेव्हा बँका ते छोट्या हप्त्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय देतात. 1 लाख रुपयांचे बिल असूनही दरमहा फक्त 5,000 रुपये भरावे लागणे हे ऐकायला खूप छान वाटते, पण थांबा. खरा खेळ इथेच आहे. क्रेडिट कार्डच्या EMIवर आकारले जाणारे व्याज अनेकदा 14% ते 24% पर्यंत असते. शिवाय, तुम्ही तुमचे बिल EMIमध्ये रूपांतरित करताच, तुमची क्रेडिट मर्यादा ब्लॉक केली जाते. याचा अर्थ असा की, तुम्ही आपत्कालीन परिस्थितीत ते कार्ड वापरू शकणार नाही..पर्सनल लोन घेणे किती फायदेशीर आहे?पर्सनल लोन हे कर्ज फेडण्याचा एक थोडासा विश्वासार्ह मार्ग समजला जातो. समजा तुमच्याकडे तीन वेगवेगळी क्रेडिट कार्डे आहेत आणि त्या तिन्हींची बिले थकलेली आहेत. तुम्ही वैयक्तिक कर्ज घेऊन ती तिन्ही फेडून टाकता. याचा अर्थ तुम्हाला फक्त एकच EMI भरावा लागेल. शिवाय, जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर (सिबिल) चांगला असेल, तर तुम्हाला सुमारे 10.5% ते 15% दराने कर्ज मिळू शकते. यामुळे क्रेडिट कार्डच्या तुलनेत तुमच्या कार्डवरील भार थेट निम्मा कमी होतो..दोन पर्यायांपैकी कोणता योग्य?समजा, तुमचे 2 लाखांचे कर्ज आहे आणि तुम्हाला ते 2 वर्षांत म्हणजेच 24 महिन्यांत फेडायचे आहे. अशावेळी -क्रेडिट कार्ड EMI हे जर 18% व्याजावर पैसे देत असेल. तर तुमचा मासिक हप्ता (EMI) अंदाजे 10,000 रुपये असेल आणि 2 वर्षांत तुम्हाला केवळ व्याजापोटी अंदाजे 40,000 भरावे लागतील.पर्सनल लोन हे जर 11% व्याजावर दिले गेले. तर तुमचा हप्ता अंदाजे 9,300 रुपये असेल आणि तुम्हाला व्याजापोटी अंदाजे 23,000 रुपये भरावे लागतील. याचाच अर्थ, पर्सनल लोन घेऊन तुम्ही थेट 17,000 रुपये वाचवत आहात.(Disclaimer: ही बातमी बाजारातील उपलब्ध माहितीवरून देण्यात आली आहे. कोणताही आर्थिक निर्णय घेताना आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)