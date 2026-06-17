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Petrol-Diesel-CNG Price: CNG महागल्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?

Petrol-Diesel-CNG Price Today: CNG च्या दरात वाढ झाल्यानंतर आज पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर काय आहेत, ते जाणून घ्या एका क्लिकमध्ये.
New Petrol and Diesel Rates

Fuel Price Update: After CNG Hike, New Petrol and Diesel Rates Announced—Check Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Latest Price: पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण तणाव निवळल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली. मात्र तरीही देशांतर्गत आणि काल महाराष्ट्रातील काही शहरात CNG चा दर प्रति किलो 1 रुपयाने वाढविण्यात आला. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलबाबत काय निर्णय होतो याकडे सर्वाचे लक्ष्य होते.

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