Petrol-Diesel-CNG Price: RBI च्या महागाई इशाऱ्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात ताजे दर किती?

Petrol-Diesel-CNG Rate: पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजारात अनिश्चितता वाढली असून कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होत आहे. या तणावाचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवरही होत असून भारतातील इंधन दरांबाबत चिंता वाढली आहे. मे महिन्यात अवघ्या 10 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये चार वेळा वाढ करण्यात आली होती..दरम्यान, 5 जून 2026 रोजी RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौद्रिक धोरण आढाव्यात रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला. मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्ष, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळीवरील दबावामुळे महागाईचा धोका वाढल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. RBI ने चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज 4.6 टक्क्यांवरून 5.1 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे RBIच्या संकेतानंतर आज पेट्रोल डिझेल चे दर नेमके काय झाले ने जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर6 जून 2026 रोजी देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 108.01 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (6 जून 2026)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये25 मे 2026 रोजी झालेल्या चौथ्या दरवाढीनंतर 6 जून 2026 पर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी जागतिक बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेता पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत..महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.