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Petrol-Diesel-CNG Price: RBI च्या महागाई इशाऱ्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात ताजे दर किती?

Petrol-Diesel-CNG Latest Price Today: अमेरिका-इराण तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असताना इंधन दरांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. RBI च्या महागाई इशाऱ्यानंतर महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेल-CNG चे ताजे भाव जाणून घ्या.
Petrol-Diesel-CNG Prices Updated After RBI Inflation Warning; Check Maharashtra's Latest Fuel Rates

Petrol-Diesel-CNG Prices Updated After RBI Inflation Warning; Check Maharashtra's Latest Fuel Rates

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol-Diesel-CNG Rate: पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजारात अनिश्चितता वाढली असून कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होत आहे. या तणावाचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवरही होत असून भारतातील इंधन दरांबाबत चिंता वाढली आहे. मे महिन्यात अवघ्या 10 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये चार वेळा वाढ करण्यात आली होती.

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