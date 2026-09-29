Petrol-Diesel-CNG Price: कच्च्या तेलाचे भाव भडकले! हैदराबादमध्ये पेट्रोल ₹116 वर; महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचा ताजा भाव किती?

Today’s Petrol, Diesel and CNG Prices in Maharashtra: जागतिक बाजारात अस्थिरता कायम असून, काल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांतता करार फेटाळल्याने कच्च्या तेलाच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकेचा इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे या भागातून तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वाढली असून, पश्चिम आशियातील युद्ध आणखी सुरू राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये काय बदल झाला, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे..आज कच्च्या तेलाचा भाव 108 डॉलरवर पोहोचला असून, देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. अमेरिका आणि रशियामध्ये डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर भारतात आज पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दर काय आहेत, ते जाणून घ्या..Gold Rate Today: दसऱ्यापूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! एकाच दिवसात तब्बल 25 हजारांनी घसरण; आजचा 10 ग्रॅमचा भाव पाहा.देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.RBI Repo Rate: कर्जदारांना मोठा धक्का? ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढण्याची शक्यता; EMI किती वाढणार?.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोपुणे - 97.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.