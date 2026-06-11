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Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर! पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील ताजे भाव एका क्लिकमध्ये

Petrol-Diesel-CNG Price Today: पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर झाले. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणेसह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचा दर किती आहे ते जाणून घ्या.
Petrol-Diesel-CNG Prices Updated! Check Today's Fuel Rates in Mumbai, Pune & Nagpur Before You Refuel

Petrol-Diesel-CNG Prices Updated! Check Today's Fuel Rates in Mumbai, Pune & Nagpur Before You Refuel

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Rate Today: पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ परिसरातील वाढत्या तणावामुळे देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात चढ-उतार दिसून येत आहे. दरम्यान, बुधवारी केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज असून गेल्या काही महिन्यांप्रमाणे पुढचे 1-2 महीने बाजारातील हालचाली नियंत्रित हवण्यावर भर दिला जाईल. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठा बदल होऊन तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्यास सध्याच्या धोरणाबाबत विचार करावा लागेल असेही ते म्हणाले.

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