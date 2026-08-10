Petrol-Diesel-CNG Price: मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त तर या शहरांमध्ये दर वाढले! पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर

Fuel Price Update: मागच्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या दरात 7 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाल्यानंतर आज सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुन्हा तेजी दिसून आली.कच्च्या तेलाचा भाव 1.09 टक्क्यांनी वाढून 84.46 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतानाही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर किती आहे हा प्रश्न ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा आहे. .आज सकाळी सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी 10 ऑगस्टसाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. बहुतांश शहरांमध्ये आज इंधनाचे दर स्थिरअसले तरी काही शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात किरकोळ वाढ किंवा घट झाली आहे. त्यामुळे आज वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना आपल्या शहरातील नवीन दर नक्की जाणून घ्या.या शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 95.20 रुपये प्रति लिटरगुरुग्राम - पेट्रोल 102.97 रुपये आणि डिझेल 95.64 रुपयेचंदीगड - पेट्रोल 101.54 रुपये आणि डिझेल 89.47 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपये.Kisan Credit Card: शेतकऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत कर्ज! कोणती बँक देते सर्वात स्वस्त कर्ज? पात्रता, व्याजदर आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती.या शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेल स्वस्तमुंबई - पेट्रोलच्या दरात 10 पैशांची घट झाली असून ते प्रति लिटर 111.21 रुपये झाले आहे. डिझेल 14 पैशांनी स्वस्त झाले असून 97.83 रुपये प्रति लिटर आहे.चेन्नई - पेट्रोल 10 पैशांनी स्वस्त होऊन 107.77 रुपये प्रति लिटर झाले आहे. डिझेलच्या दरातही 10 पैशांची घट झाली असून ते आजचा दर 99.55 रुपये प्रति लिटर झाला आहे.बेंगळुरू -पेट्रोलच्या दरात 38 पैशांची घट झाली असून आज पेट्रोल 111.68 रुपये प्रति लिटरला मिळतं आहे. तर डिझेल 48 पैशांनी स्वस्त होऊन 99.56 रुपये प्रति लिटर झाले आहे..या शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेल महागलेभुवनेश्वर - पेट्रोलच्या दरात 4 पैशांची वाढ होऊन किंमत 108.97 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. डिझेलही 4 पैशांनी महागले असून त्याचा दर 100.68 रुपये प्रति लिटर झाला आहे.जयपूर - पेट्रोल 53 पैशांनी वाढून प्रति लिटर 113.19 रुपये झाले. तर डिझेलच्या दरात 47 पैशांची वाढ झाली असून ते 98.25 रुपये प्रति लिटरला विकले जात आहे.पटणा - पेट्रोलच्या दरात तब्बल 1.02 रुपयांची वाढ झाली असून आता पेट्रोल 114.55 रुपये प्रति लिटरला विकले जात आहे. तर डिझेलही 95 पैशांनी महागले असून प्रति लिटर 100.49 रुपयांना विकले जात आहे..महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेमहाराष्ट्रात मुंबईत पेट्रोल-डिझेल किंचित स्वस्त झाले असून इतर शहरांत मात्र दर स्थिर आहेत. .Bank Closed: पुढच्या आठवड्यात 3 दिवस बँका बंद! 15 ऑगस्टला बँका बंदच, पण 'या' दिवशीही सुट्टी! पाहा संपूर्ण यादी.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.