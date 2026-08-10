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Petrol-Diesel-CNG Price: मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त तर या शहरांमध्ये दर वाढले! पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर

Mumbai Petrol-Diesel Price Today: मुंबईत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात घट झाली, तर काही प्रमुख शहरांमध्ये इंधन महागले आहे. तुमच्या शहरात पेट्रोल, डिझेल आणि CNG आज किती रुपयांना मिळत आहे, जाणून घ्या.
Petrol-Diesel-CNG Price Update

Petrol-Diesel-CNG Price Today: Mumbai Gets Relief as Fuel Prices Fall; Check Today’s Rates in Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Fuel Price Update: मागच्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या दरात 7 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाल्यानंतर आज सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुन्हा तेजी दिसून आली.कच्च्या तेलाचा भाव 1.09 टक्क्यांनी वाढून 84.46 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतानाही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर किती आहे हा प्रश्न ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा आहे.

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