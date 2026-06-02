Petrol-Diesel-CNG Price: LPG आणि कच्चे तेल महागल्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात किती बदल?

Petrol-Diesel-CNG Price Today: गेल्या तीन महिन्यांपासून पश्चिम आशियात शूरऊ असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक तेल संकट वाढले आणि परिणामी देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात 4 वेळा वाढ करण्यात आली. यातच सरकारने 1 जून 2026 पासून व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात वाढ केली. दरम्यान अमेरिका-इराण यांच्यात शांतता करार सुरू असताना काल अचानक अमेरिकेसोबतची चर्चा थांबविली, त्यामुळे जागतिक बाजारात भविष्यातील तेल पुरवठ्याबाबत शंका उपस्थित झाली परिणामी कच्च्या तेलाचे भाव वाढले. .पश्चिम आशियातील या घटनांचा आता मोठा परिणाम देशातील इंधन दर आणि इतर गोष्टींवर सध्या दिसून येत आहे. कालपासून सरकारने व्यावसायिक LPG च्या किमतीत वाढ केली असून आज पेट्रोल-डिझेल-CNG चेही नवे दर जाहीर करण्यात आले आहे..मंगळवार 2 जून 2026 रोजी देशभरातील तेल विपणन कंपन्यानी जाहीर केलेल्या पेट्रोल-डिझेल दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नसून काही ठिकाणी किरकोळ बदलन झाला आहे. यापूर्वी 25 मे रोजी इंधन दरात शेवटची वाढ करण्यात आली होती. चला पाहुयात आज काय आहेत दर...देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.85 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 84 रुपये प्रति किलो.