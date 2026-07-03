Petrol-Diesel-CNG Rate: पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या मोठ्या माहितीनंतर आजचे अपडेटेड दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?

Petrol-Diesel-CNG Price Today: सध्या जगभरात कच्च्या तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले असल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी कधी होणार याकडे सर्वसामान्य वाहनचालकांचे लक्ष्य लागून आहे. यातच 1 जुलैपासून Nayara Energy या खाजगी इंधन कंपनीने पेट्रोल-डिझेल स्वस्त केल्याने देशातील सरकारी कंपन्याही दरकपात करतील अशी अपेक्षा ग्राहकांना आहे. .केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी काल याबाबत माहिती देताना सांगितले की, 30 जूनपर्यंत, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात विकल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना अंदाजे 74,781 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. त्यानंतर अजूनही परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही. मंत्र्यांच्या महितीनंतर आज 3 जुलै रोजी देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्या Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), आणि Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) यांनी सकाळी 6 वाजता आजचे अपडेटेड दर जाहीर केले आहे. पाहा काय आहे आजचा पेट्रोल-डिझेल तसेच CNG चा ताजा दर.....देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपयेNayara Enegry - पेट्रोल 102.76 रुपये, डिझेल 95.58 रुपये ( गुरुग्राम).महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.