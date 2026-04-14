Petrol-Diesel Hike: महिन्याच्या शेवटी पेट्रोल 18 रुपये तर डिझेल 35 रुपयांनी महागणार! रिपोर्टमध्ये धक्कादायक दावा; कारण काय?

Petrol-Diesel Rate: सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम भारतीय तेल कंपन्यांवर होत आहे. सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री ही सध्या तोट्यात असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने आधीच सांगितले आहे. सद्यस्थितीत त्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर अंदाजे 18 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर अंदाजे 35 रुपयांचा तोटा होत आहे. जागतिक बाजारात किमती वाढल्या असूनही देशांतर्गत किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र मॅकक्वेरी ग्रुपच्या अहवालानुसार या महिन्याच्या शेवटी किमती वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. .4 वर्षांपासून बदल नाही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बाजार-आधारित प्रणालीनुसार ठरवल्या जातात. पण, देशातील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी एप्रिल 2022 पासून किमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल केलेला नाही..कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या या काळात मात्र कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर पोहोचल्या होत्या. पण, 2026च्या सुरुवातीला किमती घसरून प्रति बॅरल 70 डॉलरवर आल्या. त्यानंतर मात्र मागच्या 1.5 महिन्यांपासून पश्चिम आशियातील तणावच्या परिस्थितीमुळे किमती पुन्हा वाढल्या असून तया कायम प्रति बॅरल 100 डॉलरपेक्षा जास्त राहिल्या आहेत..तेल कंपन्यांना मोठा तोटाआकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज अंदाजे 2,400 कोटी रुपयांचा तोटा होत होता. मात्र, आता हा तोटा कमी होऊन दररोज सुमारे 1,600 कोटी रुपयांवर आला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी करण्याचा सरकारचा निर्णय, हा तोट्यातील या घटीमागील मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. .पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार? Macquarie Groupच्या अहवालानुसार, या महिन्याच्या अखेरीस पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या प्रमुख राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात. अहवालात एप्रिलनंतर पेट्रोल 18 रुपयांनी तर डिझेल 35 रुपयांनी महाग होऊ शकते असे सांगितले आहे. सध्या पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहे. त्यामुळे सरकारने जागतिक स्थरावर भाववाढ झाली असतानाही किमती वाढवल्या नसून स्थिर ठेवल्या आहेत. मात्र एकदा का निवडणुका झाल्या मग त्यानंतर या किमती वाढण्याची शक्यता आहे ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर होईल.