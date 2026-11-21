Diesel price today in Maharashtra cities: आंतरराष्ट्रीय बाजारात एका बाजूला कच्च्या तेलाच्या किमतीत आज तेजी पाहायला मिळत आहे. कच्च्या तेलाचा दर वाढून प्रति बॅरल 92.57 डॉलरवर पोहोचला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला एका अहवालानुसार सप्टेंबर तिमाहीत तेल कंपन्यांना पेट्रोलच्या विक्रीवर प्रति लिटर 3.1 रुपयांचा तोटा झाला असून डिझेलवर प्रति लिटर 24.5 रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढण्याची चिंता वाढली आहे. .विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच तिमाहीत पेट्रोल विक्रीतून प्रति लिटर 10.7 रुपयांचा नफा मिळत होता, तर डिझेल विक्रीतून प्रति लिटर 5.6 रुपयांचा नफा मिळत होता. सध्या इंधनाचे दर स्थिर असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळत असला, तरी वाढत्या खर्चामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येत आहे.दरम्यान, 21 नोव्हेंबरचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर झाले असून, दोन्ही इंधनांच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..Gold Rate Today: सोनं 13 हजारांनी, चांदी 12,500 रुपयांनी स्वस्त! 18 कॅरेट सोनं 93 हजारांवर; पाहा ताजे दर.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.LPG सबसिडीचा वाढता बोजाLPG सिलिंडरवरील वाढता तोटाही तेल कंपन्यांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. अहवालानुसार, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ला ऑक्टोबरमध्ये प्रति सिलिंडर 245 रुपये, तर नोव्हेंबरमध्ये 327 रुपये अंडर-रिकव्हरी होण्याचा अंदाज आहे. सरकारकडून मिळणारी 180 अब्ज रुपयांची रक्कम अद्याप बाकी आहे.दुसरीकडे, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) साठी नोव्हेंबरमध्ये प्रति सिलिंडर सुमारे 309 रुपये, तर डिसेंबरमध्ये हा तोटा 370 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.