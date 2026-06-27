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Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल 72 डॉलरवर घसरले! देशात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?

Petrol, Diesel & CNG Rates: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण होऊन ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर प्रति बॅरलवर आला आहे. यानंतर तेल कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर केले असून तुमच्या शहरातील ताजे भाव जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Price Today

Petrol-Diesel Price Today: Crude Oil Crashes Below $73! Check Latest Petrol, Diesel and CNG Prices in Your City

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Rate Update: गेल्या महिन्यात इंधनाचे दर तब्बल 8 रुपयांनी वाढले होते. मात्र आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलही मग स्वस्त झाले का? असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडला आहे.

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