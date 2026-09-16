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Petrol-Diesel: कच्चे तेल महागल्याने पाकिस्तानात 'लॉकडाऊन'चा विचार! भारतात पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर काय?

Petrol Diesel CNG Price: कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने पाकिस्तानात इंधन संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली असून ‘लॉकडाऊन’चा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि CNGच्या दरांमध्ये काय बदल झाला, तुमच्या शहरातील आजचा भाव किती आहे ते जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Price

Crude Oil Surge Sparks Lockdown Talk in Pakistan; Check India’s Latest Fuel Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Today’s Petrol, Diesel & CNG Prices in India: पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या भावामुळे आता पाकिस्तानमध्ये लॉकडाऊन लावण्याचा विचार केला जात आहे, त्यामुळे भारतात सध्या काय स्थिती आहे आणि पेट्रोल-डिझेलच्या ताज्या दराबाबत ग्राहकांची चिंता वाढली आहे.

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