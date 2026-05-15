Petrol-Diesel Price Hike: इंधन दरवाढीनंतर महागाईचा भडका! भाजीपाला ते LPG पर्यंत सर्वकाही महागणार? पेट्रोल-डिझेल अजून किती वाढणार?

Petrol-Diesel Price Hike: केंद्र सरकारने 15 मे 2026 पासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत सुरू असलेल्या तणावामुळे भारतासह अनेक प्रमुख देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून आता त्यांचा फटका सर्वसामान्यांना वाढत्या इंधन दराच्या रूपात बसू लागला आहे. .1 लाख कोटींचा तोटा?पश्चिम आशियात मागच्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे गेल्या 10 आठवड्यांत तेल विपणन कंपन्यांना सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. सरकारच्या या दरवाढीच्या निर्णयामुळे हा तोटा काही प्रमाणात भरून काढण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे..Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेल महागले! काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे दर .टप्प्याटप्प्याने वाढ होणार?काही आहवालांनुसार , सरकारने इंधनाच्या दरात एकाच वेळी मोठी दरवाढ करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचा पर्याय निवडला आहे. याआधी अशा बातम्या येत होत्या की सरकार इंधनाच्या दरात एकदम मोठी वाढ जाहीर करू शकते पण तसे न होता सध्या हळूहळू दरवाढ करण्याचे संकेत मिळत आहेत..कशावर सर्वाधिक परिणाम होईल?देशभरात पर्यायी इंधनांचा वापर वाढला असला तरी अजूनही, पेट्रोल, डिझेल हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे, या इंधनाच्या दरात थोडी जरी वाढ झाली, तरी त्याचा मोठा फटका पुरवठा साखळीवर होताना दिसतो.1. अन्नधान्य आणि दैनंदिन वस्तूइंधन दरवाढीचा पहिला परिणाम भाजीपाला, फळे, दूध आणि किराणा वस्तूंवर दिसू शकतो. खाद्यतेल, कांदा, टोमॅटो आणि पॅकेज्ड फूड्स महाग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाहतूक खर्च वाढल्याने वस्तूंच्या किमतींवर दबाव वाढणार आहे. सध्या काही बाजारात भाव वाढल्याच्या बातम्या देखील येत आहे.2. पर्यटन, वाहतूक आणि विमान सेवाहोर्मुझ संकटामुळे वाढलेल्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमतींमुळे विमान वाहतूक क्षेत्र आधीच अडचणीत आहे. अनेक देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी इंधन अधिभार जाहीर केला आहे आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे विमान भाडे आणखी वाढू शकते.त्याचबरोबर Uber, Ola आणि Rapido सारख्या कॅब सेवा कंपन्याही दरवाढ करू शकतात. लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरी कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.3. शेतीवर परिणामभारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ट्रॅक्टर, सिंचन पंप, वाहतूक आणि खतांच्या वाहतुकीसाठी डिझेलवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे डिझेल. पान आता वाढत्या डिझेलच्या दरांमुळे शेतीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अखेरीस अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात.4. LPG आणि PNG चे दर वाढणार?घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती आतापर्यंत स्थिर आहेत. मात्र, पुरवठ्यातील कमतरता आणि वाढत्या आयात खर्चाच्या चिंतेमुळे एलपीजीच्या दरात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे, ज्याचा थेट परिणाम घरगुती बजेटवर होईल..Gold Rate Today: सोनं-चांदी कोसळले! पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा फटका; काय आहे ताजा भाव?.इंधनाच्या दरात वाढ का झाली?पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे तेल विपणन कंपन्यांना दररोज 1,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या दरवाढीमुळे काही प्रमाणात तोटा भरून निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, तेल कंपन्यांना मागील वर्षीच्या परिस्थितीवर परत येण्यासाठी म्हणजेच त्यांचा तोटा पूर्ण भरून काढण्यासाठी इंधनाच्या किमती आणखी 20% पर्यंत वाढवाव्या लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.