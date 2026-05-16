Petrol-Diesel Hike: आता फक्त 3 रुपये... पुढे किती महागणार पेट्रोल-डिझेल? धक्कादायक अहवाल समोर!

Petrol-Diesel Price Hike: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 15 मे पासून 3 रुपयांनी वाढ करण्यात आली असली, तरी ही दरवाढ इथेच थांबणार नसल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुढील काही महिन्यांत इंधन आणखी महाग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..कच्चे तेल महागसध्या ब्रेंट क्रूड ऑयलची किंमत 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव आणि जागतिक तेलपुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती सतत वाढत आहेत. याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर होत आहे..किती वाढ होणार?तज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किमती 90 ते 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर कायम राहिल्या, तर पुढील 3 ते 4 महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात टप्प्याटप्प्याने आणखी वाढ होऊ शकते. सध्याची 3 रुपयांची वाढ ही तेल कंपन्यांना केवळ थोडा दिलासा देणारी आहे. जागतिक बाजारातील परिस्थिती अशीच राहिली, तर तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी भविष्यात एकूण 10-15 रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढ करण्याची गरज भासू शकते. दरम्यान, काही रीपोर्टसनुसार आताची वाढ केवळ 12% आहे त्यामुळे भविष्यात 20 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. .भारतावर मोठा परिणामभारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास 85% कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील तेल दरवाढ, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा पुरवठा संकटाचा थेट परिणाम देशातील इंधन दरांवर होतो. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे तेलपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती वाढली असून त्यामुळे तेल कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव वाढत आहे..महागाई वाढण्याची भीतीइंधन दरवाढीचा परिणाम फक्त वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहत नाही. पेट्रोल-डिझेल महागल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध, LPG, ऑनलाइन डिलिव्हरी आणि प्रवास अशा अनेक गोष्टींवर होऊ शकतो.तज्ज्ञांच्या मते, आधीच WPI नुसार महागाई 42 महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे. त्यात आता इंधनाच्या दरात सतत वाढ होत राहिल्यास देशातील महागाई आणखी वाढू शकते आणि सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर मोठा ताण येऊ शकतो.