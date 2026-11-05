Petrol Diesel Price : डोनाल्ड ट्रम्पना मध्यावधी निवडणुकांत झटका बसताच कच्च्या तेलांचे दर कोसळले; आज भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त की महाग?

Petrol Diesel Price Today: Latest Rates on 5 November : अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला पराभवाला सामोर जावे लागले आहे. दरम्यान इराणशी संबंधित संघर्ष लवकर संपण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडचा दर तब्बल ८.९८ डॉलरने घसरून प्रति बॅरल ९४.६२ डॉलरवर आला आहे. मात्र, या घसरणीनंतरही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ वाजता इंधनाचे नवे दर जाहीर केले असून, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळालेला नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या पराभवाचा तेल बाजारावर परिणामअमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालांमुळे इराणशी संबंधित संघर्ष लवकर संपण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर नव्याने हल्ले करण्याची धमकी दिल्यानंतर ब्रेंट क्रूडचे दर सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते..मात्र, निवडणुकीतील रिपब्लिकन पक्षाच्या कामगिरीनंतर परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इराणशी संबंधित संघर्ष आणि अमेरिका-इस्रायल संबंधांबाबत मतदारांमध्ये नाराजी असल्याचे जे.डी. व्हॅन्स यांनी नमूद केल्याचे वृत्त आहे..कच्चे तेल स्वस्त, तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर का?आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरले तरी त्याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेत लगेच दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेल खरेदी आणि पुरवठ्याची प्रक्रिया. आज कच्च्या तेलाचा दर ९५ डॉलर प्रति बॅरल असला, तरी आज भारतात पोहोचणारे तेल याच दराने खरेदी केलेले असेल असे नाही. तेलाच्या व्यवहारांमध्ये डिलिव्हरीसाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे सध्या भारतात येणाऱ्या तेलाची किंमत यापूर्वी निश्चित झालेल्या दरांवर अवलंबून असते..याशिवाय, सरकारी तेल कंपन्या कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर मिळणाऱ्या अतिरिक्त मार्जिनचा वापर आधी झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी करतात. त्यामुळे ग्राहकांना लगेच स्वस्त इंधन मिळेलच असे नाही..Petrol Diesel Prices Today : सीएनजी-एलपीजी महागला, पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही वाढ? मुंबईसह प्रमुख शहरांतील आजचे दर जाणून घ्या.मुंबईत पेट्रोल १११.२१ रुपये५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत पेट्रोलचा दर १११.२१ रुपये, तर डिझेलचा दर ९७.८३ रुपये प्रति लिटर आहे. दिल्लीत पेट्रोल १०२.१२ रुपये आणि डिझेल ९५.२० रुपये दराने विकले जात आहे. चेन्नईत पेट्रोल १०७.७६ रुपये, तर डिझेल ९९.५५ रुपये आहे. कोलकात्यात पेट्रोल ११३.५१ रुपये आणि डिझेल ९९.८२ रुपये प्रति लिटर आहे..दरम्यान, पोर्ट ब्लेअरमध्ये पेट्रोल ८८.६६ रुपये आणि डिझेल ८४.५६ रुपये प्रति लिटर असल्याने तेथे सर्वात स्वस्त इंधन मिळत आहे. तर आंध्र प्रदेशातील चित्तूरमध्ये पेट्रोलचा दर ११८.३४ रुपये आणि डिझेलचा दर १०६.०६ रुपये प्रति लिटर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.