Petrol-Diesel Price: Nayara नंतर सरकारी कंपन्यांचे आजचे दर जाहीर! महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आता किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Price Update: काल 1 जुलै रोजी देशातील सर्वात मोठी खाजगी इंधन कंपनी असणाऱ्या Nayara Energy ने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलमध्ये 3 रुपयांची कपात जाहीर केली. त्यामुळे गेल्या 2 आठवड्यांपासून जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्यापासून देशातील सरकारी इंधन कंपन्या दर कमी कधी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष्य आहे. .Nayara ने केलेली दरकपात ही तब्बल 2 वर्षांनंतर देशातील कोणत्याही इंधन कंपनीने केलेली दरकपात ठरली. त्यामुळे देशातील या कंपनीच्या 7,000 पेट्रोल पंपांवर इंधन खरेदी करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी दिलासा मिळाला. यानंतर आज सरकारी तेल कंपन्यांनी देखील आजचे अपडेटेड दर जाहीर केले असून ग्राहकांना दिलासा मिळाला नाही..Gold Rate Today: जुलैच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे दर कोसळले! महिन्याभरात 17 हजार तर उच्चांकापासून 40 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपयेNayara Enegry - पेट्रोल 102.76 रुपये, डिझेल 95.58 रुपये ( गुरुग्राम).महाराष्ट्रातील अपडेटेड दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.SIP Investment: 10 वर्षांत 1 कोटींचा फंड तयार करायचा? दरमहा किती आणि कशी गुंतवणूक करावी, जाणून घ्या गणित.महाराष्ट्रातील CNG अपडेटेड दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns)ठाणे - 86 रुपये प्रति किलो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.