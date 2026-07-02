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Petrol-Diesel Price: Nayara नंतर सरकारी कंपन्यांचे आजचे दर जाहीर! महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आता किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Rate Today: Nayara Energy ने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केल्यानंतर आता सरकारी तेल कंपन्यांनीही आजचे इंधन दर अपडेट केले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आज पेट्रोल आणि डिझेल किती रुपयांना विकले जात आहे, ते जाणून घ्या.
Petrol-Diesel Rate Today:

Petrol-Diesel Rate Today: After Nayara’s Big Cut, Check Latest Fuel Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Price Update: काल 1 जुलै रोजी देशातील सर्वात मोठी खाजगी इंधन कंपनी असणाऱ्या Nayara Energy ने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलमध्ये 3 रुपयांची कपात जाहीर केली. त्यामुळे गेल्या 2 आठवड्यांपासून जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्यापासून देशातील सरकारी इंधन कंपन्या दर कमी कधी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष्य आहे.

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