Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल- डिझेलचे दर आज पुन्हा बदलले, तुमच्या शहरात काय आहे ताजा दर? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Fuel Price Today : केंद्र व राज्य सरकारचे कर हे इंधनाच्या किमतींचा मोठा हिस्सा असतात. प्रत्येक राज्यातील वेगवेगळ्या कररचनेमुळे शहरानुसार दर बदलतात. वाढत्या इंधन किमतींचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो.
City-wise petrol and diesel prices in India reflecting daily fuel rate updates based on crude oil prices and currency exchange rates.

पेट्रोल -डिझेलच्या किमती दररोज बदलत असतात ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) सकाळी ६ वाजता आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदलांवर आधारित नवीन दर जाहीर करतात. हे बदल दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतात - मग ते ऑफिसला जाणारे असोत किंवा फळे आणि भाजीपाला विक्रेते असोत किंवा सामान्य व्यक्ती असोत.

