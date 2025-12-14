Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल- डिझेलचे दर आज पुन्हा बदलले, तुमच्या शहरात काय आहे ताजा दर? जाणून घ्या एका क्लिकवर

पेट्रोल -डिझेलच्या किमती दररोज बदलत असतात ज्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. देशातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) सकाळी ६ वाजता आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दरातील बदलांवर आधारित नवीन दर जाहीर करतात. हे बदल दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतात - मग ते ऑफिसला जाणारे असोत किंवा फळे आणि भाजीपाला विक्रेते असोत किंवा सामान्य व्यक्ती असोत. .आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर पुढील प्रमाणे आहेत.नवी दिल्ली: पेट्रोल ९४.७२ रुपये आणि डिझेल ८७.६२ रुपये प्रति लिटर.मुंबई: पेट्रोल १०४.२१ रुपये डिझेल ९२.१५ प्रति लिटर रुपयेपुणे: पेट्रोल १०४.०४ रुपये आणि डिझेल ९०.५७ प्रति लिटर रुपयेनाशिक: पेट्रोल ९५.५० रुपये डिझेल ८९.५० प्रति लिटर रुपयेकोलकाता: पेट्रोल १०३.९४, डिझेल ९०.७६ प्रति लिटर रुपयेचेन्नई: पेट्रोल १००.७५ आणि डिझेल ₹९२.३४ प्रति लिटर रुपयेअहमदाबाद: पेट्रोल ₹९४.४९, डिझेल ₹९०.१७ प्रति लिटर रुपयेबेंगळुरू: पेट्रोल १०२.९२, डिझेल ८९.०२ प्रति लिटररुपयेहैदराबाद: पेट्रोल १०७.४६ आणि डिझेल ९५.७० प्रति लिटर रुपये .Petrol Pump : पेट्रोल पंप संध्याकाळी सातनंतर बंद करण्याचा निर्णय मागे; पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचा निर्णय.इंधनाच्या किमती कोणत्या घटकांवर अवलंबून असतात?कच्च्या तेलाच्या किमती:पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन प्रामुख्याने कच्च्या तेलापासून केले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होतो.डॉलरच्या तुलनेत रुपया:भारत आपले बहुतेक कच्चे तेल आयात करतो आणि ते डॉलरमध्ये खरेदी केले जाते. जर रुपया कमकुवत झाला तर इंधन अधिक महाग होते.सरकारी कर आणि शुल्क:केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठे कर लादतात, जे किरकोळ किमतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. राज्यांमधील किमतीतील तफावतीचे हेच कारण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.