कुठे पेट्रोल १०१ रुपये, तर कुठे ११६ पार! तुमच्या शहराचा दर किती? कच्च्या तेलाचे दर घसरले, तरी पेट्रोल स्वस्त का नाही?

महाराष्ट्रासह देशभरात आज, रविवार (१५ नोव्हेंबर) पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. तेल विपणन कंपन्यांनी इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मुंबईत पेट्रोलचा दर १११.२१ रुपये, तर डिझेलचा दर ९७.८३ रुपये प्रतिलिटर आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली असून, ऑक्टोबरमध्ये ११६ डॉलरपर्यंत पोहोचलेला प्रति बॅरल भाव आता सुमारे ९० डॉलरच्या आसपास आला आहे. मात्र, कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनही कंपन्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री अद्याप तोट्यात केली जात आहे..कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरणऑक्टोबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव एका टप्प्यावर प्रति बॅरल ११६ डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर त्यामध्ये घसरण झाली असून, सध्या हा भाव सुमारे ९० डॉलरच्या आसपास आहे. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यातील पातळीच्या तुलनेत सध्याचे दर अजूनही लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे तेल कंपन्यांचा पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवरील प्रतिलिटर तोटा कमी झाला आहे. तरीही कंपन्यांना इंधन विक्रीत तोटा सहन करावा लागत आहे..8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग लागू होण्याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचं काय होणार? एरिअर्स आणि वाढीव पेन्शन मिळणार की नाही?.प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दरदेशातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किमती वेगवेगळ्या आहेत. बिहारची राजधानी पाटणा येथे पेट्रोलचा दर ११३.३७ रुपये प्रतिलिटर आहे. लखनौमध्ये १०१.८६ रुपये, तिरुवनंतपुरममध्ये ११५.४९ रुपये, तर हैदराबादमध्ये ११६.५१ रुपये प्रतिलिटर दराने पेट्रोलची विक्री होत आहे.चार प्रमुख महानगरांमध्ये कोलकाता येथे पेट्रोलचा दर सर्वाधिक असून, तो ११३.५१ रुपये प्रतिलिटर आहे. मुंबईत १११.२१ रुपये, चेन्नईमध्ये १०७.७६ रुपये, तर दिल्लीत १०२.१२ रुपये प्रतिलिटर पेट्रोलचा भाव आहे..डिझेलचे दर किती?डिझेलच्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीत डिझेल ९५.२० रुपये प्रतिलिटर, कोलकात्यात ९९.८२ रुपये, चेन्नईमध्ये ९९.५५ रुपये आणि मुंबईत ९७.८३ रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे.हैदराबादमध्ये डिझेलचा दर १०० रुपयांच्या पुढे असून, १५ नोव्हेंबर रोजी तो १०४.४० रुपये प्रतिलिटर आहे. जयपूरमध्ये ९८.२५ रुपये, तर बंगळुरूमध्ये ९९.५६ रुपये प्रतिलिटर डिझेलचा भाव आहे..मे महिन्यानंतर दरवाढ नाहीतेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात शेवटची वाढ मे महिन्यात केली होती. १५ मे ते २५ मे या कालावधीत चार वेळा दरवाढ करण्यात आली. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रतिलिटर ७.५० रुपयांपर्यंत वाढल्या होत्या. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी दर स्थिर ठेवले असले, तरी काही खासगी तेल कंपन्यांनी अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या आहेत..CNG Price Hike: मुंबईत १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा सीएनजीची दरवाढ; नवा दर किती? रिक्षा, टॅक्सीचा प्रवास महागणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.