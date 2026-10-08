Personal Finance

Petrol-Diesel Price: नायरा एनर्जीची दरवाढ, CNGही महागलं! आज तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेलचे दर किती?

Petrol-Diesel-CNG Price latest rate update: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असताना देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, CNGच्या दरवाढीसह नायरा एनर्जीने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवल्याने जाणून घ्या तुमच्या शहरातील इंधनाचे ताजे दर.
Check Petrol-Diesel Rates in Your City

Petrol Diesel Price Today: Nayara Energy Hikes Fuel Prices, CNG Also Gets Costlier; Check City-Wise Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Petrol-Diesel Rates in Your City: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली असून, क्रूड आणि इंधनाच्या किमतीवरही दबाव वाढला आहे. 8 ऑक्टोबरला ब्रेंट क्रूडचा भाव पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेला आहे.

त्यातच काल पुण्यात CNGच्या दरात तब्बल 2 रुपयांची वाढ झाली असून, मागच्याच आठवड्यात नायरा एनर्जीने कच्चे तेल महागल्यानंतर पेट्रोलच्या दरात 5 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांनी वाढ केली.

Loading content, please wait...
petrol and diesel
petrol and diesel price
Petrol and Diesel Price Hike
CNG rates in India
petrol and diesel rates
Marathi News Esakal
www.esakal.com