Petrol-Diesel Price: नायरा एनर्जीची दरवाढ, CNGही महागलं! आज तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेलचे दर किती?

Check Petrol-Diesel Rates in Your City: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली असून, क्रूड आणि इंधनाच्या किमतीवरही दबाव वाढला आहे. 8 ऑक्टोबरला ब्रेंट क्रूडचा भाव पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेला आहे.त्यातच काल पुण्यात CNGच्या दरात तब्बल 2 रुपयांची वाढ झाली असून, मागच्याच आठवड्यात नायरा एनर्जीने कच्चे तेल महागल्यानंतर पेट्रोलच्या दरात 5 रुपये, तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांनी वाढ केली..जागतिक बाजारातील या परिस्थितीचा परिणाम भारतीय रिफायनरीजवरही होत आहे. त्यामुळे आज पेट्रोल-डिझेलचे दर नेमके किती आहेत, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. मात्र, देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सरकारी तेल कंपन्यांच्या ताज्या अपडेटनुसार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेल तसेच CNGचे ताजे दर किती आहेत, ते जाणून घेऊया..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.Repo Rate Hike: 44 महिन्यांनंतर RBIचा मोठा निर्णय! रेपो रेट वाढला; कर्ज आणि EMI किती महागणार? FD करणाऱ्यांना काय फायदा?.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - 100.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.