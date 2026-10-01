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Petrol-Diesel Price: LPG सिलेंडर महागला, मग पेट्रोल-डिझेलचे काय? महिन्याच्या सुरुवातीलाच नवे दर जाहीर; महाराष्ट्रात कितीला मिळतंय?

Petrol-Diesel Rate Maharashtra: 1 ऑक्टोबरपासून LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ झाल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिकसह प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळत आहे, जाणून घ्या.
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Petrol-Diesel Price Today: LPG Cylinder Became Costlier, What Happened to Petrol-Diesel? Check Maharashtra Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Today’s Petrol, Diesel and CNG Prices: अमेरिका-इराण संघर्ष कायम असल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्चे तेल आणि ऊर्जा पुरवठ्याबाबतचा संभ्रम अजूनही कायम आहे. त्यातच आज सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी 1 ऑक्टोबरपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात 63 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलही महागले का, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे.

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