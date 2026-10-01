Petrol-Diesel Price: LPG सिलेंडर महागला, मग पेट्रोल-डिझेलचे काय? महिन्याच्या सुरुवातीलाच नवे दर जाहीर; महाराष्ट्रात कितीला मिळतंय?

Today’s Petrol, Diesel and CNG Prices: अमेरिका-इराण संघर्ष कायम असल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्चे तेल आणि ऊर्जा पुरवठ्याबाबतचा संभ्रम अजूनही कायम आहे. त्यातच आज सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी 1 ऑक्टोबरपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात 63 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलही महागले का, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे..आज सकाळी 6 वाजता महिन्याच्या सुरुवातीलाच सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले. त्यानुसार, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणताही मोठा बदल झालेला नसला, तरी काही ठिकाणी किरकोळ बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आज टाकी फुल करण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर किती आहेत, ते जाणून घ्या..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 97.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.