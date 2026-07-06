Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल आणखी स्वस्त! 6 जुलैचे इंधनाचे नवे दर जाहीर! पेट्रोल-डिझेल-CNG किती रुपयांना?

Petrol-Diesel-CNG Updated Rate: तुम्ही जर आज तुमच्या गाडीची टाकी भरून घेण्यासाठी पेट्रोल पंपावर जाण्याचा विचार करत असाल, तर सर्वप्रथम तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाणून घ्या. देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. त्यानंतर हे अपडेटेड दर देशातील सरव पेट्रोल पंपावर लागू होतात. .आज 6 जुलै रोजी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव सुमारे 72 डॉलर प्रति बॅरल या पूर्वपदावर आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मे महिन्यात वाढलेले पेट्रोल-डिझेल आता स्वस्त होईल याची अपेक्षा आहे. मात्र 6 जुलैच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना अजूनही दिलासा मिळाला नाही..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपयेNayara Enegry - पेट्रोल 102.76 रुपये, डिझेल 95.58 रुपये ( गुरुग्राम).महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.