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Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल आणखी स्वस्त! 6 जुलैचे इंधनाचे नवे दर जाहीर! पेट्रोल-डिझेल-CNG किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Prices Today: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात पुन्हा घसरण झाली असून मुंबई, पुणे, नागपूरसह प्रमुख शहरांमध्ये आज पेट्रोल, डिझेल आणि CNG किती रुपयांना मिळत आहे ते जाणून घ्या.
Check Petrol-Diesel-CNG Rates Today

Fuel Prices Updated! Crude Oil Falls Again, Check Petrol-Diesel-CNG Rates for July 6

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Updated Rate: तुम्ही जर आज तुमच्या गाडीची टाकी भरून घेण्यासाठी पेट्रोल पंपावर जाण्याचा विचार करत असाल, तर सर्वप्रथम तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाणून घ्या. देशातील तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. त्यानंतर हे अपडेटेड दर देशातील सरव पेट्रोल पंपावर लागू होतात.

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