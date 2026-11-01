Petrol Diesel Prices Today : सीएनजी-एलपीजी महागला, पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही वाढ? मुंबईसह प्रमुख शहरांतील आजचे दर जाणून घ्या

Petrol Diesel Prices Today 1 November 2026 : नवीन महिन्याची सुरुवात झाली असून, १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना आजही जुन्याच दराने इंधन उपलब्ध होत आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि गुरुग्रामसह विविध शहरांतील इंधनाचे दर स्थिर आहेत. मात्र, स्थानिक कर आणि राज्य सरकारांच्या शुल्कांमुळे शहरानुसार इंधनाचे किमती वेगवेगळ्या आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .आज वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील दर तपासणे महत्त्वाचे आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत..प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दरदिल्ली: १०२.१२ रुपये प्रति लिटरमुंबई: १११.२१ रुपये प्रति लिटरकोलकाता: ११३.५१ रुपये प्रति लिटरचेन्नई: १०७.७६ रुपये प्रति लिटरबेंगळुरू: १११.६८ रुपये प्रति लिटरहैदराबाद: ११६.१५ रुपये प्रति लिटरगुरुग्राम: १०२.९७ रुपये प्रति लिटरडिझेलचे दर किती?दिल्ली: ९५.२० रुपये प्रति लिटरमुंबई: ९७.८३ रुपये प्रति लिटरकोलकाता: ९९.८२ रुपये प्रति लिटरचेन्नई: ९९.५५ रुपये प्रति लिटरबेंगळुरू: ९९.५६ रुपये प्रति लिटरहैदराबाद: १०४.२३ रुपये प्रति लिटरगुरुग्राम: ९५.६४ रुपये प्रति लिटर.Petrol-Diesel Rate Hike: पेट्रोल ₹5 तर डिझेल 3 रुपयांनी महाग! नवे दर लागू; महाराष्ट्रात 1 लिटर आता कितीला?.इंधनाचे दर कसे ठरतात?देशातील तेल कंपन्या दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर लागू करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारांचा व्हॅट या घटकांचा इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.