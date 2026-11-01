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Petrol Diesel Prices Today : सीएनजी-एलपीजी महागला, पेट्रोल-डिझेलच्या दरातही वाढ? मुंबईसह प्रमुख शहरांतील आजचे दर जाणून घ्या

Fuel Rates India : डिझेलचे दर दिल्लीत ९५.२० रुपये ते हैदराबादत १०४.२३ रुपये प्रति लिटर आहेत. इंधनाचे दर दररोज सकाळी ६ वाजता आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपया-डॉलर विनिमय दर आणि सरकारी शुल्कांनुसार ठरवले जातात.
Petrol Diesel Prices Today

Petrol Diesel Prices Today

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Petrol Diesel Prices Today 1 November 2026 : नवीन महिन्याची सुरुवात झाली असून, १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. त्यामुळे वाहनधारकांना आजही जुन्याच दराने इंधन उपलब्ध होत आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि गुरुग्रामसह विविध शहरांतील इंधनाचे दर स्थिर आहेत. मात्र, स्थानिक कर आणि राज्य सरकारांच्या शुल्कांमुळे शहरानुसार इंधनाचे किमती वेगवेगळ्या आहेत.

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