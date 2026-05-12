Petrol-Diesel Rate: मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर किती?

Petrol-Diesel Price: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मे रोजी तेलंगणा येथून पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या संकटामुळे नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि संसाधनांची बचत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे एवढे दिवस न दिसणारी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबतची चिंता आता वाढताना दिसत आहे. परिणामी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता काही अहवालांमध्ये वर्तविण्यात आल्याने आज 12 मे रोजी नेमका दर काय आहे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. .बदल नाहीकेंद्र सरकारने अद्याप इंधन दरांमध्ये देशव्यापी कोणतीही सुधारणा जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे 12 मे रोजी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल दिसला नाही. मात्र, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती एकदम वाढलेल्या आहेत..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 94.77 रुपये, डिझेल 87.67 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 105.45 रुपये, डिझेल 92.02 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 100.80 रुपये, डिझेल 92.39 रुपयेबेंगलुरु -पेट्रोल 102.96 रुपये, डिझेल 90.99 रुपयेहैदराबाद - पेट्रोल 107.46 रुपये, डिझेल 95.70 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमहाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव (रुपये/लिटर )मुंबई - पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेपुणे - पेट्रोल 103.82 रुपये आणि डिझेल 90.35 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 104.02 रुपये आणि डिझेल 90.58 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 104.50 रुपये आणि डिझेल 91.02 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 104.49 रुपये आणि डिझेल 91.04 रुपये.सक्षम पुरवठा शिल्लकपश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आढावा बैठक सोमवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला पेट्रोलियम, रेल्वे, नागरी विमान वाहतूक, खत, बंदरे आणि विज्ञान मंत्रालयातील मंत्र्यांची उपस्थिती होती. सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, भारताकडे सध्या सुमारे 60 दिवस पुरेल इतका कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा साठा उपलब्ध आहे. तसेच LPG चा 45 दिवसांचा पुरेसा साठाही राखून ठेवण्यात आला आहे. सरकारने हा साठा सध्याच्या परिस्थितीत संभाव्य पुरवठा अडचणींना सामोरे जाण्यास सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.