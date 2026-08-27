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Petrol Pump Business: पेट्रोल पंप मालकाला नेमका किती नफा होतो? पाहा दिवसाचं आणि महिन्याचं संपूर्ण गणित

Petrol Pump Profit: पेट्रोल पंप मालकाला प्रत्येक लिटर पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर किती कमिशन मिळतं, याचं नेमकं गणित समजून घ्या. दिवसाला 1,000 किंवा 5,000 लिटर विक्री झाल्यास किती कमाई होते आणि सर्व खर्च वजा केल्यानंतर किती नफा उरतो, पाहा.
Petrol Pump Business in India

Petrol Pump Business: How Much Profit Does a Petrol Pump Owner Really Make? See the Daily & Monthly Calculation

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol Pump Business in India: आपल्याकडे पेट्रोल पंप असावा कारण यातून प्रति लिटरमागे 10-12 रुपये कमाई होते असे तुम्हाला वाटत असेल तर हे पूर्णपणे खरं नाही. याचे मुख्य कारण पेट्रोलची किंमत ही सरकारी तेल कंपन्या आणि सरकारच्या नियमांनुसार ठरते. पेट्रोल पंप डीलरला प्रत्येक लिटरवर ठरावीक कमिशन मिळतं. मात्र हे संपूर्ण कमिशन त्याचा नफा नसतो. तर त्याला नेमकं किती फायदा होतो पाहुयात.

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