Petrol Pump Business: पेट्रोल पंप मालकाला नेमका किती नफा होतो? पाहा दिवसाचं आणि महिन्याचं संपूर्ण गणित

Petrol Pump Business in India: आपल्याकडे पेट्रोल पंप असावा कारण यातून प्रति लिटरमागे 10-12 रुपये कमाई होते असे तुम्हाला वाटत असेल तर हे पूर्णपणे खरं नाही. याचे मुख्य कारण पेट्रोलची किंमत ही सरकारी तेल कंपन्या आणि सरकारच्या नियमांनुसार ठरते. पेट्रोल पंप डीलरला प्रत्येक लिटरवर ठरावीक कमिशन मिळतं. मात्र हे संपूर्ण कमिशन त्याचा नफा नसतो. तर त्याला नेमकं किती फायदा होतो पाहुयात. .पेट्रोलवर किती कमिशन मिळतं?1 डिसेंबर 2024 पासून लागू झालेल्या कमिशनच्या गणनेनुसार, प्रत्येकी 1,000 लिटर पेट्रोल विक्रीवर डीलरला 3,144.03 रुपये निश्चित कमिशन मिळतं. याचाच अर्थ डीलरला एका लिटरमागे सुमारे 3.14 रुपये कमिशन मिळते.याशिवाय पेट्रोलच्या बिलातील किमतीच्या 0.870 टक्के रक्कम कमिशनमध्ये जोडली जाते. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी मिळून डीलरला साधारण 3 ते 3.5 रुपये प्रतिलिटर कमिशन मिळू शकतं. मात्र ही रक्कम म्हणजे पेट्रोल पंप मालकाचा थेट नफा नाही. पंप चालवण्यासाठी होणारे विविध खर्चही डीलरला याच रकमेतून भागवावे लागतात..Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.दररोज 1,000 लिटर पेट्रोल विकल्यास किती कमाई?किती कमी होते हे समजून घेण्यासाठी आपण सोपं गणित करुयात. समजा एखाद्या पेट्रोल पंपावर दररोज 1,000 लिटर पेट्रोल विकलं जातं असेल तर कमिशनच्या हिशोबाने डीलरला दिवसाला 3,144 रुपये मिळतील. त्यावर बिलाच्या किमतीनुसार 0.870 टक्के कमिशनही जोडले जाईल.जर दररोजची विक्री वाढून 5,000 लिटर झाली, तर फक्त निश्चित कमिशनमधूनच सुमारे 15,720 रुपये मिळतील. त्याव्यतिरिक्त टक्केवारीनुसार मिळणारं कमिशन वेगळं असेल. यावरून पेट्रोल पंपाची कमाई केवळ एका लिटरवर मिळणाऱ्या कमिशनवर अवलंबून नसून दररोज किती पेट्रोल आणि डिझेल विकलं जातं यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते..डिझेल विक्रीवर किती कमिशन?पेट्रोलप्रमाणेच डिझेल विक्रीवरही डीलरला तेल कंपनीकडून कमिशन मिळतं. 1 डिसेंबर 2024 पासूनच्या दरानुसार प्रत्येक 1,000 लिटर डिझेलवर सुमारे 2,333 रुपये निश्चित कमिशन मिळतं. म्हणजेच एका लिटरमागे अंदाजे 2.33 रुपये निश्चित कमिशन मिळते. याशिवाय डिझेलच्या बिलातील किमतीच्या 0.266 टक्के रक्कम कमिशनमध्ये मिळते.उदाहरणार्थ, एखादा पंप दररोज 5,000 लिटर डिझेल विकत असेल, तर निश्चित कमिशनमधून दिवसाला सुमारे 11,663 रुपये मिळू शकतात. आणि त्यावर बिलाच्या किमतीनुसार टक्केवारीवर मिळणारं कमिशन अतिरिक्त असेल..संपूर्ण पैसा नफा नसतोपेट्रोल पंपावर 100 रुपयांचं पेट्रोल विकलं आणि त्यातील 4 रुपये थेट मालकाच्या खिशात गेले, असं समजणं चुकीचं आहे. तेल कंपनीकडून मिळणारं कमिशन हे एकूण कमाईचं प्रमाण आहे. त्यामुळे मालकाला किंवा डीलरला त्यातून व्यवसायाचा खर्च भागवावा लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने-कर्मचाऱ्यांचे पगारवीज बिलपेट्रोल पंपावरील मशीनची देखभालसाफसफाईसुरक्षा व्यवस्थाडिजिटल पेमेंटशी संबंधित खर्चभाडे आणि इतर ऑपरेशनल खर्च.Post Office Scheme: दरमहा 61 हजारांची कमाई; 1 कोटींचा फंड! 1.5 लाखांच्या गुंतवणुकीचं हे गणित पाहा.महिन्याची कमाई किती?समजा एखादा पेट्रोल पंप दररोज 5,000 लिटर पेट्रोल विकतो. निश्चित कमिशननुसार डीलरला दिवसाला सुमारे 15,720 रुपये मिळतील. 30 दिवस अशीच विक्री झाली तर -15,720 × 30 = 4,71,600 रुपये कमिशन मिळेल. म्हणजे निश्चित कमिशनच्या आधारावर महिन्याला सुमारे 4.71 लाख रुपये मिळू शकतात. याशिवाय बिलाच्या किमतीवर आधारित 0.870 टक्के कमिशन वेगळं असेल. पण 4.71 लाख रुपये म्हणजे पेट्रोल पंप मालकाचा निव्वळ नफा नाही. यामधून पंप चालवण्यासाठी होणारे सर्व खर्च वजा करावे लागतात.उदाहरणार्थ, जर महिन्याला सुमारे 2 लाख रुपये ऑपरेशनल खर्च झाला, तर उरलेली रक्कम अंदाजे 2.7 लाख रुपये राहू शकते. प्रत्यक्ष नफा मात्र पंपाची विक्री, खर्च, जागेचं भाडं, कर्मचारीसंख्या आणि इतर परिस्थितीनुसार बदलू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.