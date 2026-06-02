PF Balance: PF खात्यात किती पैसे आहेत? फक्त एक मिस्ड कॉल द्या आणि लगेच मिळवा माहिती

Provident Fund Balance Check on Mobile: नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी PF (Provident Fund) हा भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून काही रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते, तसेच कंपनीकडूनही त्यात योगदान दिले जाते. कालांतराने ही रक्कम मोठ्या निधीत रूपांतरित होते, ज्याचा उपयोग निवृत्तीनंतर किंवा इतर आर्थिक गरजांसाठी करता येतो. अनेकांना त्यांच्या पीएफ खात्यात किती रक्कम जमा झाली आहे हे जाणून घ्यायचे असते. आता ही माहिती मिळवण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या प्रक्रियेची गरज नाही. खालील सोप्या पद्धतीने काही सेकंदात तुम्ही याची माहिती घेऊ शकतात. .एका मिस्ड कॉलवर मिळेल PF बॅलन्स EPFO आपल्या सदस्यांना मिस्ड कॉलद्वारे पीएफ बॅलन्स तपासण्याची सुविधा देते. यासाठी खात्याशी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 9966044425 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्यावा लागतो. कॉल आपोआप कट झाल्यानंतर काही क्षणांतच खात्यातील उपलब्ध रक्कम आणि शेवटी जमा झालेल्या रकमेची माहिती SMSद्वारे मिळते. .SMSद्वारेही मिळते माहितीमिस्ड कॉल व्यतिरिक्त EPFO ने SMSची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून EPFOHO UAN असा मेसेज 7738299899 या क्रमांकावर पाठवावा लागतो..अनेक भाषांमध्ये सेवाEPFO ची ही सुविधा केवळ इंग्रजीपुरती मर्यादित नाही. हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू यांसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये माहिती मिळवण्याची सोय उपलब्ध आहे. उदा जर माहिती हिंदीत हवी असेल, तर EPFOHO UAN HIN असा मेसेज पाठविल्यावर हिंदी भाषेत माहिती मिळते. .या गोष्टी आवश्यक?मिस्ड कॉल किंवा SMS सेवा वापरण्यासाठी संबंधित मोबाईल क्रमांक EPFO कडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. याशिवाय UAN (Universal Account Number) सक्रिय असणे आणि त्यासोबतच बँक खाते, पॅन कार्ड व इतर KYC माहिती अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. KYC पूर्ण नसल्यास किंवा मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत नसल्यास या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही..मोफत आणि सुरक्षित सेवाEPFO च्या माहितीनुसार, मिस्ड कॉल आणि SMS या दोन्ही सुविधा पूर्णपणे मोफत आहेत. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. तसेच सर्व माहिती थेट खातेदाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पाठवली जात असल्याने ही प्रक्रिया सुरक्षित मानली जाते.