PF calculation: तुमच्या 50 हजार पगारावर PF मध्ये किती पैसे जमा होतात? 25 वर्षांत कोटीचा फंड? पाहा संपूर्ण हिशोब

Provident Fund Money: नोकरी करणाऱ्या बहुतांश लोकांच्या पगारातून दरमहा PF कापला जातो. अनेकांना ही फक्त कपात वाटते, पण प्रत्यक्षात PF हा दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. कर्मचाऱ्याचा वाटा, कंपनीचे योगदान आणि त्यावर मिळणारे चक्रवाढ व्याज यामुळे कालांतराने मोठा निधी तयार होऊ शकतो. 25 वर्षांच्या कालावधीत PF मध्ये किती रक्कम जमा होऊ शकते, हे समजून घेऊया..PF मध्ये पैसे कसे जमा होतात?EPFO च्या नियमांनुसार, कर्मचारी आपला बेसिक पगार आणि महागाई भत्त्याच्या (DA) 12 टक्के रक्कम PF मध्ये जमा करतो. कंपनीदेखील तितकाच म्हणजे 12 टक्के वाटा देते. मात्र कंपनीचा संपूर्ण हिस्सा EPF खात्यात जात नाही. त्यातील 8.33 टक्के हिस्सा EPS(पेन्शन योजनेत) मध्ये जमा होतो आणि उरलेली रक्कम EPF खात्यात जाते. EPS साठी जास्तीची वेतन मर्यादा ही 15,000 रुपयांपर्यंत धरली जाते..पगार 50 हजार आणि बेसिक पगार 25,000 असल्यासजर तुमचा एकूण पगार ₹50,000 असेल आणि त्यातील बेसिक + DA ₹25,000 असेल, तर - तुम्ही दरमहा सुमारे ₹3,000 PF मध्ये भरता. तुमची ही रक्कम EPF मध्ये जाते.कंपनीकडूनही ₹3,000 जमा होतात. त्यातील साधारण ₹1,250 हे EPS मध्ये जातात, तर सुमारे ₹1,750 हे EPF मध्ये जमा होतात.अशा प्रकारे EPF खात्यात दरमहा जवळपास ₹4,750 जमा होतात.हीच रक्कम जर 25 वर्षे सुमारे 8.25% सरासरी व्याजदराने जमा होत राहिली, तर EPF खात्यात अंदाजे ₹52 ते ₹55 लाखांपर्यंत निधी तयार होऊ शकतो. याशिवाय EPS मधून निवृत्तीनंतर पेन्शनही मिळू शकते..बेसिक पगार 30 हजार असल्यासजर तुमची बेसिक + DA पगार ₹30,000 असेल, तर -तुमच्या पगारातून दरमहा सुमारे ₹3,600 हे PF मध्ये जमा होतात. कंपनीकडूनही तेवढाच वाटा दिला जातो. त्यातील सुमारे ₹1,250 हे EPS मध्ये जातात आणि जवळपास ₹2,350 हे EPF मध्ये जमा होतात.त्यामुळे EPF खात्यात दरमहा सुमारे ₹5,950 जमा होतात.ही रक्कम 25 वर्षे गुंतवणुकीत राहिली तर EPF खात्यात साधारण ₹67 ते ₹70 लाखांपर्यंत निधी तयार होऊ शकतो..चक्रवाढ व्याजाचा मोठा फायदाPF मध्ये मिळणारे व्याज दरवर्षी चक्रवाढ पद्धतीने जोडले जाते. सुरुवातीच्या काही वर्षांत ही वाढ कमी वाटू शकते, पण 15 वर्षांनंतर व्याजावर व्याज मिळू लागल्याने निधी झपाट्याने वाढतो. त्यामुळे दीर्घकाळ गुंतवणूक टिकवून ठेवणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरते.. पेन्शनही मिळतेPF व्यतिरिक्त EPS योजनेत जमा होणाऱ्या रकमेचा फायदा निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शनच्या स्वरूपात मिळतो. यात पेन्शनची गणना ठरावीक सूत्रानुसार केली जाते आणि यात तुम्हाला किमान 10 वर्षांची सेवा आवश्यक असते. त्यामुळे PF मधून एकरकमी रक्कम आणि EPS मधून नियमित पेन्शन असा दुहेरी फायदा तुम्हाला मिळतो..पगार वाढल्यास फंडही वाढतोPF बाबतची वरील गणित हे स्थिर पगारावर आधारित आहे. प्रत्यक्षात पगार दरवर्षी वाढत गेला तर PF मध्ये जमा होणारी रक्कमही वाढते. अशा परिस्थितीत 25 वर्षांनंतर PF निधी 1 कोटी किंवा त्याहून अधिक होऊ शकतो.