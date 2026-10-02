PF Claim Reject: PFचा पैसा काढताना करू नका या 10 चुका! नाहीतर रिजेक्ट होईल तुमचा क्लेम

Avoid These 10 Common Mistakes Before Withdrawing Your PF: आपल्या आयुष्यात अडचणीच्या वेळी सर्वात मोठा आर्थिक आधार ठरतो तो म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF मधील पैसा. नोकरी बदलणे, वैद्यकीय खर्च, लग्न, घर खरेदी किंवा निवृत्ती अशा विविध कारणांसाठी कर्मचारी PF मधून पैसे काढू शकतात. यासाठी EPFO कडे ऑनलाइन PF Claim (क्लेम) करता येतो..मात्र, अनेकदा ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतरही PF क्लेम रिजेक्ट होतो. यामागे मोठी चूक असेलच असे नाही, तर त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. खाली PF क्लेम रिजेक्ट होण्याची 10 प्रमुख कारणे दिली आहेत. ती पाहा आणि माहिती भरताना योग्य ती काळजी घेऊन फॉर्म भरा, म्हणजे PF क्लेम रिजेक्ट होण्याची शक्यता टाळता येईल..Gold Rate Today: ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार एवढे रुपये; पाहा ताजा भाव.1. UAN आणि आधारवरील माहिती न जुळणेतुमच्या UAN म्हणजेच Universal Account Number खात्यातील नाव, जन्मतारीख किंवा इतर वैयक्तिक माहिती आधार कार्डवरील तपशीलापेक्षा जर वेगळी असेल तर क्लेमच्या पडताळणीमध्ये अडचण येऊ शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी दोन्ही ठिकाणी असलेली माहिती तपासून घ्या.2. बँक खात्याची चुकीची माहितीPF ची रक्कम EPFO च्या रेकॉर्डमध्ये नोंद असलेल्या आणि व्हेरिफाय केलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते. खाते क्रमांक, IFSC किंवा खातेदाराच्या नावात काही चूक असल्यास क्लेम रिजेक्ट होण्याची शक्यता असते.3. EPFO मध्ये बंद बँक खातेEPFO रेकॉर्डमध्ये असे बँक खाते असल्यास, जे बंद झाले आहे किंवा सध्या सक्रिय नाही, तर PFची रक्कम जमा करण्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे तुमचे सक्रिय बँक खाते EPFO रेकॉर्डमध्ये अपडेट आहे की नाही, हे आधी तपासा..4. KYC पूर्ण किंवा व्हेरिफाय नसणेPF क्लेमसाठी आधार, बँक खाते आणि PAN यांसारखी KYC माहिती महत्त्वाची असते. ही माहिती अपूर्ण असेल किंवा तिचे व्हेरिफिकेशन झालेले नसेल, तर क्लेम प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो.5. नाव किंवा जन्मतारखेत फरकतुमच्या EPFO, आधार आणि बँक खात्याच्या रेकॉर्डमध्ये नाव किंवा जन्मतारीख वेगवेगळी असल्यास ऑनलाइन पडताळणी करताना समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे संबंधित रेकॉर्डमधील माहिती एकसारखी आहे की नाही, हे आधी तपासणे गरजेचे आहे.6. नियोक्त्याकडून माहितीमध्ये चूककंपनीकडून EPFO मध्ये तुमची जॉइनिंग डेट, नोकरी सोडण्याची तारीख किंवा इतर रोजगाराशी संबंधित माहिती चुकीची नोंदवली असल्यास त्याचा परिणाम PF क्लेमवर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत नियोक्त्याशी संपर्क करून संबंधित माहिती दुरुस्त करून घ्यावी लागू शकते..7. Date of Exit अपडेट नसणेनोकरी सोडल्यानंतर EPFO रेकॉर्डमध्ये Date of Exit अपडेट झालेली नसेल, तर काही प्रकारच्या PF क्लेममध्ये अडचण येऊ शकते. त्यामुळे क्लेम करण्यापूर्वी ही माहिती अपडेट आहे की नाही, हे नक्की तपासा.8. चुकीचा क्लेम टाइप किंवा कारण निवडणेPF मधून पैसे काढण्यासाठी वेगवेगळ्या कारणांनुसार वेगवेगळे नियम लागू होतात. ऑनलाइन फॉर्म भरताना चुकीचा क्लेम टाइप किंवा चुकीचे कारण निवडल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे अर्ज करताना योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे.9. आधीचा क्लेम किंवा ट्रान्सफर प्रलंबितयापूर्वी केलेला PF क्लेम अजून प्रक्रियेत असेल किंवा जुन्या PF खात्यातून नवीन खात्यातील Transfer पूर्ण झालेला नसेल, तर नवीन क्लेमवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नवीन अर्ज करण्याआधी जुन्या क्लेम किंवा ट्रान्सफरची स्थिती तपासून घ्या.10. PF Withdrawal ची पात्रता पूर्ण न करणेप्रत्येक प्रकारच्या PF Withdrawal साठी काही नियम आणि पात्रता असते. तुम्ही ज्या कारणासाठी PF काढत आहात, त्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण होत नसतील तर क्लेम नाकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित निकषांची माहिती घेणे आवश्यक आहे..LPG Cylinder Price: 1 ऑक्टोबरला महागल्यानंतर 2 ऑक्टोबरचे गॅस सिलेंडरचे नवे दर जारी; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती भाव?.क्लेम रीजेक्ट झाल्यास काय करावे?PF क्लेम रिजेक्ट झाल्यानंतर लगेच पुन्हा अर्ज करण्याऐवजी सर्वात आधी रिजेक्शनचे कारण तपासा. EPFO पोर्टलवर तुमच्या क्लेमची स्थिती पाहून अर्ज का नाकारला गेला, याची माहिती घ्या.त्यानंतर आधार, बँक खाते, KYC, नाव, जन्मतारीख, Date of Exit आणि नोकरीशी संबंधित माहितीमध्ये काही त्रुटी असल्यास ती दुरुस्त करा. आवश्यक बदल पूर्ण झाल्यानंतरच पुन्हा PF क्लेम दाखल करा. वरती सांगितलेल्या 10 चुका न केल्यास PF Claim मधील अडचणी टाळण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.