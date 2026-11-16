Personal Finance

PF Claim Rejected: स्वतःचेच पीएफचे पैसे मिळत नाहीत? मग EPFO च्या चकरा मारण्याऐवजी थेट ग्राहक न्यायालयात जा!

PF Withdrawal Rules: पीएफचे पैसे काढण्यासाठी अर्ज करूनही अनेक महिने रक्कम मिळत नसेल किंवा क्लेम वारंवार नाकारला जात असेल, तर कर्मचाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. तक्रार कशी करायची, ते जाणून घ्या.
EPFO PF Claim Delay

PF Money Not Received? Employees Can Approach Consumer Court Against EPFO

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

EPFO PF Claim Delay Rule: खासगी नोकरी करणाऱ्या जवळपास प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) म्हणजेच 'पीएफ'ची रक्कम कपात केली जाते. निवृत्तीनंतर किंवा नोकरी बदलल्यानंतर ही रक्कम उपयोगी पडेल, या अपेक्षेने कर्मचारी नियमितपणे पीएफ जमा करत असतो.

मात्र, प्रत्यक्षात अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वतःचेच पैसे मिळविण्यासाठी कित्येक महिने ईपीएफओ कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. कधी क्लेम प्रलंबित राहतो, कधी ट्रान्सफर होत नाही, तर कधी कोणतेही ठोस कारण न देता अर्ज वारंवार नाकारला जातो. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी नेमके काय करावे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

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