PF Money: UPI द्वारे आता काही मिनिटांतच काढता येणार PF चे पैसे! EPFO खातेधारकांसाठी महत्त्वाची अपडेट

EPFO Update on UPI: EPFOकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या लाखो खातेधारकांना मोठा दिलासा देणार आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, UPI द्वारे त्वरित PF चे पैसे काढण्याची सुविधा मे 2026 अखेरपर्यंत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. हा बदल EPFO च्या नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म, CITES 2.0 अंतर्गत लागू केला जात आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होईल. EPFO मध्ये सध्या 79.8 कोटी सदस्य आहेत, ज्यात 8.2 कोटी निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्वांना त्याचा फायआद होईल. .वेळ लागणार नाही सध्या, कर्मचाऱ्यांना PF काढण्यासाठी अनेक दिवस थांबावे लागते आणि अनेकदा त्यांचे दावे नाकारले जातात. पण, आता नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे खातेधारक थेट त्यांच्या UAN द्वारे लॉग इन करू शकतील, त्यानंतर OTP टाकून UPI द्वारे त्वरित त्यांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवू करू शकतील. यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि विलंब या दोन्ही गोष्टीचा वेळखाऊपणा कमी होईल..UPI द्वारे किती PF काढता येईल?नवीन नियमांनुसार एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. कर्मचारी त्यांच्या एकूण शिल्लकीच्या कमाल 75% रक्कम काढू शकतील, तर त्यांच्या खात्यात किमान 25% रक्कम ठेवणे आवश्यक असेल. यामागे कर्मचाऱ्यांकडे सेवानिवृत्तीसाठी काही बचत असावी, हे सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे..कसं काम करेल?एकदा हे नवीन फीचर लागू झाल्यावर, प्रक्रिया खूप सोपी होईल. खातेधारक EPFO पोर्टल किंवा ॲपवर लॉग इन करतील, जिथे त्यांना त्यांची एकूण शिल्लक दिसेल. त्यानंतर ते काढू इच्छित असलेली रक्कम आणि त्यांचा UPI आयडी तिथे टाकतील. एकदा पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवले जातील..हा बदल का या निर्णयामागे सरकारची दोन प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. पहिले, आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना निधी त्वरित उपलब्ध होऊ शकेल. दुसरे, संपूर्ण ठेव रक्कम एकाच वेळी काढण्यावर प्रतिबंध घालून सेवानिवृत्ती सुरक्षा अधिक मजबूत केली जावी..EPFO चे नवीन अपडेट्सतुमच्या UAN खात्यामधील कोणतीही माहिती चुकीची असल्यास, ती दुरुस्त करणे खूप महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी -तुमच्या EPFO पोर्टलवर (https://www.epfindia.gov.in) जा'Manage' वर जा आणि 'Modify Basic Details' हा पर्याय निवडा.त्यानंतर नवीन कागदपत्रे अपलोड करा.तुमच्या नियोक्त्याला (employer) ती मंजूर करावी लागतील.