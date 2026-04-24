Personal Finance

PF Money: UPI द्वारे आता काही मिनिटांतच काढता येणार PF चे पैसे! EPFO खातेधारकांसाठी महत्त्वाची अपडेट

EPFO PF Update: UPI द्वारे PF काढण्याची सुविधा कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा गेमचेंजर ठरू शकते. एकीकडे पैसे पटकन मिळतील, तर दुसरीकडे बचतीची सुरक्षितताही कायम राहील. याशिवाय EPFO कडून काही महत्त्वाचे नवीन अपडेट्स आले आहेत
PF Money in Minutes! EPFO’s Big UPI Update Will Change Withdrawals Forever

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

EPFO Update on UPI: EPFOकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या लाखो खातेधारकांना मोठा दिलासा देणार आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, UPI द्वारे त्वरित PF चे पैसे काढण्याची सुविधा मे 2026 अखेरपर्यंत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. हा बदल EPFO ​​च्या नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म, CITES 2.0 अंतर्गत लागू केला जात आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होईल. EPFO ​​मध्ये सध्या 79.8 कोटी सदस्य आहेत, ज्यात 8.2 कोटी निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्वांना त्याचा फायआद होईल.

Loading content, please wait...
