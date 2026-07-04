Personal Finance

PF New Rule: PF मध्ये 1800 रुपयांपेक्षा जास्त जमा करायचे का? नवीन नियमात कुणाचा फायदा, कुणाचे नुकसान?

PF Rule Change Explained: EPFO च्या नव्या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या नव्या नियमांनुसार 1800 रुपयांपेक्षा जास्त EPF योगदान करणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे या नियमाचा नेमका फायदा कुणाला होणार? जाणून घ्या
EPF Contribution new rule

EPF New Rule 2026: Should You Contribute More Than ₹1,800? Find Out Who Wins and Who Loses

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

EPFO Latest Update on Contribution: तुम्ही जर तुम्ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPF मध्ये नियमित योगदान देत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची माहिती आहे. EPF योजनेअंतर्गत 2026 साठी स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 15,000 रुपयांपर्यंतच्या वेतनावर कर्मचारी योगदानाची अनिवार्य मर्यादा 12 टक्के म्हणजेच 1,800 रुपये प्रतिमहिना राहणार आहे.

Loading content, please wait...
EPFO
pf
Provident Fund
PPF account
PF accounts
Investment
Savings