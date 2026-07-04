PF New Rule: PF मध्ये 1800 रुपयांपेक्षा जास्त जमा करायचे का? नवीन नियमात कुणाचा फायदा, कुणाचे नुकसान?

EPFO Latest Update on Contribution: तुम्ही जर तुम्ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPF मध्ये नियमित योगदान देत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची माहिती आहे. EPF योजनेअंतर्गत 2026 साठी स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 15,000 रुपयांपर्यंतच्या वेतनावर कर्मचारी योगदानाची अनिवार्य मर्यादा 12 टक्के म्हणजेच 1,800 रुपये प्रतिमहिना राहणार आहे..मात्र, यापेक्षा अधिक रक्कम EPF मध्ये जमा करायची की नाही, हे पूर्णपणे कर्मचाऱ्याच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. सध्या जे कर्मचारी आपल्या संपूर्ण बेसिक पगारावर EPF योगदान देत आहेत, त्यांच्यासाठी हा नियम एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो. ते इच्छित असल्यास योगदान कमी करून हातात मिळणारा पगार वाढवू शकतात किंवा भविष्यातील निवृत्तीसाठी अधिक बचत सुरू ठेवू शकतात..Petrol-Diesel-CNG Price: 4 जुलैचे अपडेटेड दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?.योगदान किती द्यायचे?EPF मध्ये किती योगदान द्यावे हे ठरवताना तुमचे वय हा महत्त्वाचा घटक आहे. 20 ते 30 वयोगटातील कर्मचाऱ्यांकडे निवृत्तीपर्यंत मोठा कालावधी उपलब्ध असतो. त्यामुळे जास्त योगदान केल्यास चक्रवाढ व्याजाचा फायदा दीर्घकाळ मिळू शकतो त्यामुळे रिटायरमेंटवेळीचा फंड मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.याउलट, रिटायरमेंट जवळ पोहोचलेल्या व्यक्तींना सध्याच्या खर्चासाठी अधिक रोख रकमेची गरज असू शकते. अशा वेळी जर त्यांच्याकडे आधीच पुरेसा निवृत्ती निधी असेल, तर ते EPF योगदान किमान 1,800 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा विचार करू शकतात..निवृत्तीचे आर्थिक उद्दिष्टतुम्हाला निवृत्तीनंतर किती निधीची गरज असेल, यावरही EPF योगदानाचे प्रमाण अवलंबून असते. जर तुमची निवृत्तीची योजना प्रामुख्याने EPF वर आधारित असेल आणि इतर गुंतवणुकीचे पर्याय कमी असतील, तर अधिक योगदान देणे फायदेशीर ठरू शकते.ज्यांच्याकडे म्युच्युअल फंड, शेअर्स, NPS किंवा इतर गुंतवणुकीचे पर्याय आहेत, ते EPF योगदान आणि इतर गुंतवणुकींमध्ये संतुलन साधू शकतात..मासिक खर्च आणि हातात मिळणारा पगारअनेक कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा होणारे खर्च सांभाळणे महत्त्वाचे असते. जास्त EPF योगदानामुळे हातात मिळणारी रक्कम कमी होते. जर सध्याच्या आर्थिक गरजांसाठी अधिक पगाराची आवश्यकता असेल, तर कर्मचारी EPF योगदान किमान मर्यादेपर्यंत ठेवण्याचा पर्याय निवडू शकतात. यामुळे त्यांच्या हातात मिळणाऱ्या पगारात वाढ होऊ शकते आणि दैनंदिन खर्चाचे नियोजन अधिक सोपे होऊ शकते..कर सवलतीचाही विचार आवश्यकEPF मध्ये गुंतवणुकीवर विविध करसवलती उपलब्ध असतात. त्यामुळे स्वेच्छेने अधिक रक्कम जमा करण्याचा विचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कर नियमांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे.आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, अधिक योगदानामुळे निवृत्ती निधी वाढण्यास मदत होते, मात्र त्यासोबत आयकर कायद्यातील तरतुदी आणि त्याचा आर्थिक परिणाम यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे..Success Story: रोज 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकायचा! आज वडापाव विकून कमावतो लाखो रुपये; मराठी तरुणाने कसा उभारला व्यवसाय?.निर्णय घेण्यापूर्वी हे करा EPF मध्ये फक्त किमान 1,800 रुपये जमा करायचे की त्यापेक्षा अधिक, याचा निर्णय घेताना वय, निवृत्तीची उद्दिष्टे, मासिक आर्थिक गरजा आणि करसवलती या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन केल्यास तुम्ही सध्याच्या गरजा आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता यामध्ये संतुलन साधू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.