PF Rule: लग्नासाठी कर्ज घेण्याची गरज नाही! PF मधूनच 5 वेळा काढता येणार पैसे; काय आहे नवा नियम?

PF Update EPFO: प्रत्येकाच्या आयुष्यात लग्न हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. अशावेळी अनेक नोकरदार कर्ज घेण्याचा पर्याय निवडतात मात्र अनेकांना माहिती नाही की ते त्यांच्या कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF खात्यातील रक्कम लग्नासाठी वापरू शकतात. त्यामुळे लग्नासाठी PF मधून पैसे कसे काढले जातात, किती पैसे काढता येतात, कुणाला ही सुविधा उपलब्ध आहे आणि अर्ज कसा करायचा याबाबत जाणून घेऊयात. कारण आता EPFO ने लग्नासाठी 5 वेळा पैसे काढण्याचा नियम लागू केला आहे. .लग्नासाठी PF मधून किती वेळा पैसे काढता येतात?कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने म्हणजेच EPFO ने दिलेल्या नियमांनुसार सदस्यांना लग्नाच्या खर्चासाठी PF खात्यातून आगाऊ रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. EPFO च्या नियमांनुसार, पात्र सदस्यांना लग्नाच्या कारणासाठी PF खात्यातून जास्तीत जास्त 5 वेळा आगाऊ रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. मात्र प्रत्येक वेळी पैसे काढताना EPFO ने घालून दिलेल्या अटी आणि पात्रता निकषांचे पालन करावे लागते..कोणाच्या लग्नासाठी पैसे काढता येतात?EPFO ची लग्नासाठीची ही सुविधा केवळ स्वतःच्या लग्नापुरती मर्यादित नाही. EPFO च्या नियमांनुसार सदस्य स्वतःचे लग्न, मुलाचे लग्न, मुलीचे लग्न तसेच भाऊ किंवा बहिणीचे लग्नासाठी PF मधून आगाऊ रक्कम काढू शकतात..किती रक्कम काढता येते?लग्नाच्या खर्चासाठी सदस्यांना त्यांच्या PF खात्यात जमा असलेल्या रकमेपैकी सुमारे 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येते. कारण खात्यात किमान 25 टक्के शिल्लक ठेवणे आवश्यक असते. विशेष म्हणजे प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम सदस्याच्या PF शिल्लक रकमेवर आणि EPFO च्या नियमांवर अवलंबून असते..किती वर्षांची नोकरी आवश्यक आहे?नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी किमान एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर लग्नासाठी PF आगाऊ रक्कम काढण्यासाठी पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे नव्याने नोकरी सुरू केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही या सुविधेचा लाभ मिळू शकतो..अर्ज कसा करावा?जर तुमचा UAN सक्रिय असेल आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल, तर तुम्ही ऑनलाइन अर्ज करू शकता. यासाठी -1. EPFO Member e-Sewa पोर्टलवर लॉगिन करा.2. UAN आणि पासवर्ड टाकून खाते उघडा.3. Online Services विभागात जा.4. Claim (Form-31, Form-19 & Form-10C) पर्याय निवडा.5. बँक खात्याची पडताळणी करा.6. Proceed for Online Claim वर क्लिक करा.7. Form-31 निवडा आणि कारण म्हणून Marriage निवडा.8. आवश्यक रक्कम नमूद करून अर्ज सबमिट करा..कोणती कागदपत्रे लागू शकतात?PF अॅडव्हान्स क्लेम करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते. यात - सध्या सक्रीय असलेले UANआधारशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांकआधार कार्डPAN कार्डबँक खात्याची माहितीपूर्ण KYC तपशीललग्नाचे निमंत्रण पत्र किंवा लग्नपत्रिका.महत्त्वाची गोष्ट PF ही तुमच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठीची बचत असते. त्यामुळे लग्नासाठी PF मधून रक्कम काढल्यास भविष्यातील निवृत्ती निधी कमी होऊ शकतो. यामुळे आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की, PF मधून पैसे फक्त अत्यावश्यक परिस्थितीतच काढावेत. इतर आर्थिक पर्याय उपलब्ध असतील तर त्यांचाही विचार करणे फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे सध्याच्या गरजा आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता यामध्ये योग्य समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.