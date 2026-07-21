Personal Finance

PF Rule: लग्नासाठी कर्ज घेण्याची गरज नाही! PF मधूनच 5 वेळा काढता येणार पैसे; काय आहे नवा नियम?

EPFO Big Update: लग्नासाठी कर्ज घेण्याची गरज नाही! EPFO च्या नियमांनुसार आता PF खात्यातून 5 वेळा अॅडव्हान्स रक्कम काढता येणार आहे. किती पैसे मिळतील, कोण पात्र आहे आणि अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या.
PF Rule Update:

PF Rule Update: Need Money for Marriage? You Can Now Withdraw PF Up to 5 Times

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

PF Update EPFO: प्रत्येकाच्या आयुष्यात लग्न हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. अशावेळी अनेक नोकरदार कर्ज घेण्याचा पर्याय निवडतात मात्र अनेकांना माहिती नाही की ते त्यांच्या कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF खात्यातील रक्कम लग्नासाठी वापरू शकतात. त्यामुळे लग्नासाठी PF मधून पैसे कसे काढले जातात, किती पैसे काढता येतात, कुणाला ही सुविधा उपलब्ध आहे आणि अर्ज कसा करायचा याबाबत जाणून घेऊयात. कारण आता EPFO ने लग्नासाठी 5 वेळा पैसे काढण्याचा नियम लागू केला आहे.

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