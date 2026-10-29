Personal Finance

सणासुदीत नवीन कार-बाईक घेणार? PhonePe ची नवीन वाहन विम्यासाठी भन्नाट ऑफर, 90% पर्यंत होणार बचत

PhonePe Vehicle Insurance : नवीन कार किंवा बाईक खरेदी करत आहात? PhonePe वर वाहन विम्याचे विविध पर्याय, प्रीमियमची तुलना आणि ९० टक्क्यांपर्यंत बचतीच्या दाव्याबाबत जाणून घ्या.
PhonePe Vehicle Insurance

New Car and Bike Insurance Options

esakal

Sandip Kapde
Updated on

New Car Insurance: सणासुदीच्या काळात नवीन दुचाकी किंवा चारचाकी खरेदी करताना वाहनाच्या विम्याची निवड करणेही महत्त्वाचे असते. वाहन खरेदीच्या प्रक्रियेत रंग, किंमत आणि वितरणाची तारीख ठरवताना अनेकदा विम्याच्या पर्यायांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. मात्र, वाहनासाठी योग्य विमा संरक्षण निवडणे आवश्यक आहे. वाहन खरेदीदारांना विमा घेताना उपलब्ध पर्याय, प्रीमियम, अतिरिक्त संरक्षण आणि पॉलिसीच्या अटी यांची माहिती असणे गरजेचे आहे.

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