सणासुदीत नवीन कार-बाईक घेणार? PhonePe ची नवीन वाहन विम्यासाठी भन्नाट ऑफर, 90% पर्यंत होणार बचत

New Car Insurance: सणासुदीच्या काळात नवीन दुचाकी किंवा चारचाकी खरेदी करताना वाहनाच्या विम्याची निवड करणेही महत्त्वाचे असते. वाहन खरेदीच्या प्रक्रियेत रंग, किंमत आणि वितरणाची तारीख ठरवताना अनेकदा विम्याच्या पर्यायांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. मात्र, वाहनासाठी योग्य विमा संरक्षण निवडणे आवश्यक आहे. वाहन खरेदीदारांना विमा घेताना उपलब्ध पर्याय, प्रीमियम, अतिरिक्त संरक्षण आणि पॉलिसीच्या अटी यांची माहिती असणे गरजेचे आहे..विमा निवडताना मिळतात विविध पर्यायनवीन वाहनासाठी विमा घेताना खरेदीदारांना त्यांच्या गरजा आणि बजेटनुसार पॉलिसी निवडता येते. झिरो डेप्रिसिएशन, इंजिन प्रोटेक्ट आणि कन्झ्युमेबल्स कव्हर यांसारखे अतिरिक्त संरक्षणाचे पर्याय उपलब्ध असतात. या पर्यायांमुळे वाहनाच्या गरजेनुसार विमा संरक्षणाची निवड करता येते.फोनपे ॲपवर कार आणि दुचाकी विम्याचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या माध्यमातून वाहनमालकांना विमा कंपन्यांचे दर तपासता येतात. तसेच, इन्शुअर्ड डिक्लेअर्ड व्हॅल्यू (IDV) निश्चित करण्यासाठीही पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे वाहनमालकांना आपल्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार विमा पॉलिसीची रचना ठरवता येते..वाहन शोरूममधून ताब्यात घेण्यापूर्वी विम्याचा प्रीमियम निश्चित करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. वाहनाचे इनव्हॉइस मिळाल्यानंतर इंजिन आणि चेसिस क्रमांक नोंदवून अधिकृत विमा दस्तऐवज मिळवता येतात..बहुवर्षीय विमा संरक्षणाचा पर्यायविमा नूतनीकरणाची वारंवार करावी लागणारी प्रक्रिया टाळण्यासाठी बहुवर्षीय विमा संरक्षण निवडता येते. चारचाकी वाहनांसाठी थर्ड-पार्टी आणि स्वतःच्या वाहनाच्या नुकसानीचे संरक्षण देणाऱ्या ३+३ वर्षांच्या विमा संरचनेचाही पर्याय नमूद करण्यात आला आहे.फोनपेवर नवीन दुचाकी विम्याचा अंदाजे प्रारंभिक प्रीमियम २,७०० रुपये, तर नवीन कार विम्याचा अंदाजे प्रारंभिक प्रीमियम ७,२०० रुपये आहे. विम्याच्या पर्यायांनुसार वाहनमालकांना ९० टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये कारसाठी ४० हजार रुपये आणि दुचाकीसाठी ४ हजार रुपयांपर्यंत बचतीचा उल्लेख आहे. विमा निवडताना वाहनाची नोंदणी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची मंजुरी आणि वाहन वितरणाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार नाही, असेही नमूद केले आहे..UPI MDR Charges : 15 सप्टेंबरच्या निर्णयानंतर UPI पेमेंटवर MDR शुल्क; PhonePe-Google Payच्या कमाईत मोठी वाढ होण्याची शक्यता.वाहन विम्याबाबतचे गैरसमज आणि नियमनवीन वाहन खरेदी करताना शोरूमकडून दिला जाणारा विमाच घेणे बंधनकारक आहे, असा समज अनेकदा असतो. मात्र, वाहन रस्त्यावर आणण्यापूर्वी वैध विमा असणे कायद्याने आवश्यक असले, तरी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खरेदीदारांना मान्यताप्राप्त विमा प्रदात्याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.ऑनलाइन विमा घेतल्यामुळे वाहन नोंदणीला विलंब होतो, हा समजही चुकीचा असल्याचे नमूद केले आहे. फोनपेच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरूपातील अधिकृत विमा दस्तऐवज मिळू शकतात. हे दस्तऐवज वाहन नोंदणीसाठी देशभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये वैध असतात. याशिवाय, विमा कंपन्यांच्या भागीदारीतून कॅशलेस दुरुस्ती आणि देशभरातील गॅरेजच्या नेटवर्कचा लाभही मिळू शकतो..ऑनलाइन विमा खरेदी करण्याच्या चार पायऱ्याऑनलाइन पद्धतीने नवीन वाहनाचा विमा घेण्यासाठी प्रथम फोनपे ॲप उघडून नवीन दुचाकी किंवा नवीन कार विम्याचा पर्याय शोधावा. त्यानंतर वाहनाचे मॉडेल आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे ठिकाण निवडून विमा कंपन्यांचे दर तपासावेत. आवश्यक संरक्षणाचा पर्याय निवडून वाहनाची माहिती भरावी आणि सुरक्षित पद्धतीने पैसे भरावेत. शेवटी, डीलरच्या इनव्हॉइसवरील इंजिन आणि चेसिस क्रमांक नोंदवून अधिकृत विमा दस्तऐवज मिळवता येतात.IRDAI च्या २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा या संकल्पनेच्या पार्श्वभूमीवर विमा संरक्षण अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परवडणारे करण्यावर भर दिला जात आहे..महत्त्वाची सूचनाविमा खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित विमा कंपनीचे विक्री माहितीपत्रक काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे..UPI MDR Charges: PhonePe, Google Pay वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; MDR शुल्कांबाबत मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.