Plastic Note Update: RBI कडून 2 अब्ज प्लॅस्टिकच्या नोटा लवकरच चलनात! केंद्रीय मंत्र्यांची संसदेत माहिती; कागदी नोटा बंद होणार?

Plastic Note News: भारतामध्ये लवकरच प्लॅस्टिकच्या नोटांचा वापर सुरू होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 10 आणि 20 रुपयांच्या प्रत्येकी एक अब्ज म्हणजेच 100 कोटी प्लॅस्टिकच्या नोटा चलनामध्ये आणण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकच्या नोटा प्रायोगिक स्वरूपात चलनात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना प्लॅस्टिक नोटांबद्दल माहिती दिली. सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये काही विशिष्ट भागांमध्ये या नोटांची चाचणी घेतली जाईल. यात नोटांचा टिकाऊपणा, वापरातील कार्यक्षमता आणि व्यवहार्यता तपासली जाईल. ही चाचणी यशस्वी झाल्यास त्या नियमितपणे चलनामध्ये आणण्यात येतील असे मंत्री म्हणाले. .प्लॅस्टिक नोटा का?प्लॅस्टिकच्या नोटा या अधिककाळ टिकत असल्याने त्यांचा वापर करणे अधिक योग्य असल्याचे RBI चे म्हणणे आहे. अनेक देशांच्या अनुभवावरून अशा नोटांचे आयुष्य जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. भारतामध्ये आर्थिक व्यवहारांमध्ये चलनाच्या वापराचा टक्का हा मोठा आहे त्यामुळेच प्लॅस्टिकच्या नोटांच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे.भारतीय हवामानामध्ये प्लॅस्टिकच्या या नोटा कशा पद्धतीने टिकाव धरतील? हे तपासण्यासाठी विशिष्ट भागांमध्ये त्यांची चाचणी घेण्यात येईल. त्यातील निष्कर्षानंतर पुढील पावले टाकण्यात येतील..कागदी नोटा बंद नाहीदेशात कागदी नोटा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. प्लॅस्टिकच्या नोटा आल्या तरीसुद्धा कागदी चलन मात्र पूर्णपणे बंद होणार नाही, असेही बँकेने म्हटले आहे.प्लॅस्टिक नोटा या विद्यमान कागदी नोटांसोबतच चलनात राहतील..डिजिटल व्यवहारांवर काय परिणाम?डिजिटल व्यवहारांवर याचा काय परिणाम होईल, याबाबतही RBI ने भूमिका स्पष्ट केली आहे. नोटा प्रत्यक्ष व्यवहारात आल्यानंतरच त्याचा डिजिटल पेमेंट्सवर काही परिणाम होतो का, याचे मूल्यांकन करता येईल, असे RBI चे मत आहे. नोटा आणि डिजिटल पेमेंट हे दोन्ही घटक परस्परांना पूरक असल्याचे ‘RBI’कडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.