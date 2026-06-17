PM Kisan 23rd Installment: 23व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपली! 2,000 रुपये कधी खात्यात येणार? थेट कृषिमंत्र्यांनीच सांगितली तारीख

PM Kisan Date: देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी गोड बातमी आहे. कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजनेचा 23वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार याबाबत मोठी अपडेट आली आहे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या X सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारकडून कोणत्या दिवशी हप्ता जारी केला जाईल याची माहिती दिली. .कधी येणार 23वा हप्ता?देशाचे कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पीएम किसान बाबत अपडेट देत देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी X प्लॅटफॉर्मवर दिलेल्या माहितीनुसार पीएम किसान योजनेचा 23 वा हप्ता शनिवार, 20 जून 2026 रोजी जमा होणार आहे.गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर पीएम किसान योजनेच्या 23 व्या हप्त्याबद्दल चर्चा सुरू होती. काही लोक म्हणत होते की शेतकऱ्यांना 18 जूनला पैसे मिळतील. मात्र आता थेट कृषि मंत्र्यांनीच आता तारीख जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे 2 हजार रुपये 20 जूनलाच मिळतील..Petrol-Diesel-CNG Price: CNG महागल्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.22 वा हप्ता कधी वितरित झाला?पीएम किसान योजनेचा 22वा हप्ता 13 मार्च 2026 रोजी वितरित करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील गुवाहाटी येथून देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून 2,000 रुपये जमा केले होते. या 22व्या हप्त्याअंतर्गत केंद्र सरकारने 18,640 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित केला होता..पीएम किसान योजना काय आहे?पीएम किसान सन्मान निधी योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. त्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी या योजनेचा पहिला हप्ता वितरित केला. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी दरवर्षी 6,000 रुपये पाठवते. मात्र, शेतकऱ्यांना ही रक्कम 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये मिळते..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! सलग 4 दिवसांच्या तुफान तेजीला ब्रेक; आता 10 ग्रॅमचा नवा भाव किती?.महत्त्वाचेतुम्ही जर पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत असाल आणि अद्याप ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केले नसेल, तर तुमच्या अडचणी वाढणार आहेत. पीएम किसान योजनेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर तुम्ही ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुमचा 2000 रुपयांचा हप्ता रोखला जाऊ शकतो. इतकेच नाही, तर तुमचे नाव पीएम किसान योजनेतून काढून टाकले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.