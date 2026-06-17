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PM Kisan 23rd Installment: 23व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपली! 2,000 रुपये कधी खात्यात येणार? थेट कृषिमंत्र्यांनीच सांगितली तारीख

PM Kisan 23rd Installment Date: कृषिमंत्र्यांनी पीएम किसान योजनेच्या 23व्या हप्त्याची तारीख अखेर स्पष्ट झाली असून लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच 2,000 रुपये जमा होणार आहेत.
PM Kisan 23rd Installment

Waiting Over? Agriculture Minister Reveals PM Kisan 23rd Installment Release Date

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

PM Kisan Date: देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी गोड बातमी आहे. कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजनेचा 23वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार याबाबत मोठी अपडेट आली आहे. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या X सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारकडून कोणत्या दिवशी हप्ता जारी केला जाईल याची माहिती दिली.

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