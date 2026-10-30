PM Kisan: आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार 2,000 रुपये! किती वाजता जमा होणार 24वा हप्ता? पैसे आले की नाही? मोबाईलवर असे चेक करा

How to check PM Kisan payment status online: गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 24व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर ही प्रतीक्षा संपणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी म्हणजेच आज सकाळी 10:30 वाजता गुजरातमधील बनासकांठा येथून PM-KISAN योजनेचा 24वा हप्ता जारी करणार आहेत. .9.34 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ या हप्त्याअंतर्गत देशातील 9.34 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत थेट 18,690 कोटी रुपये जमा केले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 23 हप्ते वितरीत करण्यात आले असून एकूण 4.47 लाख कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे..Gold Rate Today: सोनं तब्बल 5,500 रुपयांनी स्वस्त! चांदी तर वर्षातील सर्वात स्वस्त दरात; खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.स्टेटस कसे चेक कराल?पीएम किसानच्या 24व्या हप्त्याचे पैसे तुमच्या खात्यात जमा झाला आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा -1. PM किसानची अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in उघडा2. होमपेजवरील Know Your Status या पर्यायावर क्लिक करा.3. आता तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर आणि स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा कोड भरा.4. त्यानंतर मोबाईलवर आलेला OTP टाका.5. OTP व्हेरिफाय केल्यानंतर तुमच्या हप्त्याचं स्टेटस स्क्रीनवर दिसेल..पीएम किसानच्या यादीत तुमचं नाव कसं तपासाल?PM किसान योजनेच्या लाभार्थी यादीत तुमचं नाव आहे की नाही, हे तुम्ही घरबसल्या ऑनलाइन तपासू शकता. त्यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा.यात -1. सर्वप्रथम PM किसानचे अधिकृत पोर्टल pmkisan.gov.in उघडा2. होमपेजवर Beneficiary List या पर्यायावर क्लिक करा.3. त्यानंतर तुमचं राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, तालुका (ब्लॉक) आणि गाव निवडा.4. आता तुमच्या गावातील लाभार्थ्यांची संपूर्ण यादी स्क्रीनवर दिसेल. त्यामध्ये तुमचं नाव तपासा.1551 .Sugar Price Hike: दिवाळीपूर्वीच साखरेचे दर भडकले! पुण्यात किलोमागे 5 रुपयांची वाढ; एक किलो कितीला? दर आणखी वाढणार?.काही अडचण असल्यास हे करातुम्हाला पीएम किसान योजनेसंबधित काही अडचणी असतील तर तुम्ही त्यांचा टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 वर कॉल करू शकता किंवा भारतीला 155261 नंबरवर कॉल करून तसेचQR कोड स्कॅन करून चॅट करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.