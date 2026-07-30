PM Kisan 24th Installment: शेतकऱ्यांना मिळणार 2,000 रुपये! पीएम किसानचा 24 वा हप्ता कधी जमा होणार?

PM Kisan Installment: देशातील लाखो शेतकरी सध्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (पीएम किसान) 24 व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा 2,000 रुपये जमा होणार आहेत. 23 वा हप्ता 20 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आला होता. सध्या 24 व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर झाली नसली तरी मागील काही वर्षांचा अंदाज घेतला तर ऑक्टोबर 2026 मध्ये हा हप्ता वितरित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..चार महिन्यांनी हप्तापीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.आतापर्यंत या योजनेतून 23 हप्ते वितरित करण्यात आले असून, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4.28 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी थेट जमा केला आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?.24 वा हप्ता कुणाला?24 व्या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यात -अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.अर्जदाराच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन असावी.आयकर भरणारे नागरिक या योजनेस पात्र नाहीत.दरमहा 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्त कर्मचारीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत..ई-केवायसी अत्यावश्यकयोजनेचा पुढील हप्ता अडथळ्याशिवाय मिळवण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नसेल, ते PM Kisan पोर्टलवर जाऊन OTPच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. तसेच, जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन बायोमेट्रिक पद्धतीनेही ई-केवायसी अपडेट करता येते..MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.लाभार्थी यादीत नाव कसं तपासाल?तुमचं नाव लाभार्थी यादीत आहे का, हे सहज तपासता येते. यासाठी -PM Kisan च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.'Know Your Status' किंवा 'Beneficiary List' या पर्यायावर क्लिक करा.नोंदणी क्रमांक किंवा राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावाची माहिती भरून स्टेटस तपासा.तसेच जर या योजनेबाबत कोणतीही अडचण असल्यास 155261 किंवा 011-24300606 या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.