PM Kisan Samman Nidhi : प्रतिक्षा संपली ! देशातील १० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 'या' दिवशी जमा होणार २००० रुपये

PM Kisan 21st Installment Date 2025 : देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकार चालवत असलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेच्या २१ व्या हप्त्याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते १९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपयांचा हप्ता जमा करण्यात येणार आहे. देशभरातील १० कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल..सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा २१ वा हप्ता देण्याची तारीख निश्चित केली आहे. सरकारने १९ नोव्हेंबर रोजी ही रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. या हप्त्याची बऱ्याच काळापासून वाट पाहिली जात होती. ही रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. हे लक्षात घ्यावे की हा हप्ता २४ सप्टेंबर रोजी पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांना आधीच देण्यात आला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील शेतकऱ्यांनाही ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हा हप्ता मिळाला. नैसर्गिक आपत्तींमुळे या राज्यांमधील शेतकऱ्यांचा हप्ता आगाऊ भरण्यात आला होता. २०१९ मध्ये सुरू झालेली ही योजना शेतकऱ्यांना ६,००० रुपयांचे थेट लाभ हस्तांतरण देते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते..PM Kisan Yojana: 21व्या हप्त्यापूर्वी पीएम किसान योजनेचे नियम बदलले; कोणाला मिळणार लाभ?.यादीत तुमचे नाव कसे तपासाल? तुम्ही pmkisan.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची यादी ऑनलाइन पाहू शकता. या योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी फार्मर कॉर्नर विभागात सूचीबद्ध आहे.तुमचे राज्य,जिल्हा आणि ब्लॉक सिलेक्ट करून तुम्ही तुमचे नाव सहजपणे तपासू शकता. जर एखाद्या शेतकऱ्याने १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली असेल तर त्यांना हा निधी मिळणार नाही. कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी EKYC आवश्यक आहे. ज्यांची केवायसी झालेली नाही त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. .FAQs 1) २१वा हप्ता कधी जमा होणार?→ १९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रूपये जमा केले जातील.2) किती शेतकऱ्यांना या हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे? → देशभरातील सुमारे १० कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.3) माझे नाव यादीत कसे तपासू? → pmkisan.gov.in वर जाऊन Farmer Corner → Beneficiary List निवडा आणि राज्य–जिल्हा–ब्लॉक सिलेक्ट करा.4) EKYC आवश्यक आहे का? → होय. eKYC नसल्यास हप्ता मिळणार नाही.5) कोण पात्र नाही? → 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जमीन खरेदी केलेले शेतकरी आणि एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य पात्र नाहीत.6) वर्षाला किती रक्कम मिळते? → वर्षाला ₹6000, तीन हप्त्यांत ₹2000-₹2000 करून दिले जाते.