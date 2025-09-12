PM Kisan Yojana: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये येणार; नाव यादीत आहे का, कसं तपासाल?

मोदी सरकार दिवाळीपूर्वी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 21वा हप्ता जाहीर करण्याची तयारी करत आहे. यावेळी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 2,000 रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये हप्ता मिळाल्यास सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल..21st installment of PM Kisan: जीएसटीचे दर कमी केल्यानंतर मोदी सरकार आता शेतकऱ्यांना दिवाळीचं खास गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 21वा हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात, म्हणजेच दिवाळीपूर्वीच येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..2 ऑगस्ट रोजी सरकारने 20वा हप्ता जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 2,000 रुपये जमा केले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना पीकखर्च भागवण्यासाठी थोडासा दिलासा मिळाला. आता “पुढचा हप्ता कधी?” हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे..पंतप्रधान किसान निधीचे हप्ते नेहमी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यानच जाहीर झाले आहेत. 2024मध्ये 18वा हप्ता 5 ऑक्टोबरला, 2023 मध्ये 15 नोव्हेंबरला, तर 2022 मध्ये 17 ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले होते. यंदा दिवाळी 20 ऑक्टोबरला आहे. त्यामुळे आधीच्या रेकॉर्डनुसार, हप्ता दिवाळीपूर्वी येण्याची शक्यता अधिक आहे..बिहारमध्ये यंदा विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोग सप्टेंबर अखेर कार्यक्रम जाहीर करू शकतो. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निधी वितरण थांबणार असल्याने, ऑक्टोबर महिन्यातच हप्ता जाहीर केला जाईल, असा अंदाज आहे..प्रत्येक हप्त्यासोबत सरकारने नियम अधिक कडक केले आहेत. यावेळीही शेतकऱ्यांना काही अटी पूर्ण कराव्याच लागतील:ई-केवायसी पूर्ण असावीआधार-बँक लिंकिंग आवश्यकजमीन पडताळणी कृषी खात्याकडून व्हायला हवीही प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या शेतकऱ्यांना हप्ता मिळणार नाही..Larry Ellison: हवेली-रिसॉर्ट ते स्वत:च्या नावावर एक बेट; लॅरी एलिसन यांच्या जगभरातील प्रसिद्ध प्रॉपर्टीज कोणत्या? .आपलं नाव यादीत आहे का, कसं तपासाल?शेतकरी pmkisan.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘किसान कॉर्नर’ विभागातील ‘लाभार्थी स्थिती’ (Beneficiary Status) ऑप्शनवर क्लिक करू शकतात. आधार क्रमांक किंवा नोंदणी क्रमांक टाकून पैसे जमा झालेत की नाही हे तपासता येतं. त्याचबरोबर ‘लाभार्थी यादी’ (Beneficiary List) ऑप्शनमधून गावनिहाय संपूर्ण यादीही पाहता येते..थोडक्यात ऑक्टोबरमध्येच 2,000 रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. दिवाळीपूर्वी मिळणारा हा आर्थिक दिलासा शेतकऱ्यांच्या आनंदात आणखी भर घालणारा ठरणार आहे..Infosys Buyback: शेअर बायबॅक म्हणजे काय? यासाठी इन्फोसिस खर्च करणार 18,000 कोटी रुपये .FAQsQ1. When will the 21st installment of PM Kisan be released?The 21st installment is likely to be released in October 2025, before Diwali.प्रश्न 1: पीएम किसानचा 21वा हप्ता कधी येणार?21वा हप्ता ऑक्टोबर 2025 मध्ये, दिवाळीपूर्वी येण्याची शक्यता आहे.Q2. How much amount will farmers receive under this installment?Eligible farmers will receive ₹2,000 in their bank accounts.प्रश्न 2: या हप्त्यात शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळतील?पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये जमा होतील.Q3. What conditions must farmers fulfill to get the installment?Farmers need to complete e-KYC, link Aadhaar with bank accounts, and ensure land verification.प्रश्न 3: हप्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील?ई-केवायसी पूर्ण करणे, आधार-बँक लिंक असणे आणि जमीन पडताळणी झालेली असणे आवश्यक आहे.Q4. How can farmers check if their names are on the beneficiary list?They can visit pmkisan.gov.in, go to the ‘Farmer Corner’ section, and check ‘Beneficiary Status’ or ‘Beneficiary List’.प्रश्न 4: लाभार्थी यादीत आपले नाव आहे का, हे कसे तपासायचे?pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर ‘किसान कॉर्नर’ विभागात जाऊन ‘लाभार्थी स्थिती’ किंवा ‘लाभार्थी यादी’ तपासता येईल.Q5. Why is this installment expected before Diwali?Due to the upcoming Bihar elections and possible implementation of the Model Code of Conduct, the government may release funds earlier.प्रश्न 5: हा हप्ता दिवाळीपूर्वी मिळण्याची शक्यता का आहे?बिहार विधानसभा निवडणुका आणि आचारसंहितेमुळे सरकार ऑक्टोबरमध्येच निधी जाहीर करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.