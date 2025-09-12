Personal Finance

PM Kisan Yojana: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 रुपये येणार; नाव यादीत आहे का, कसं तपासाल?

21st installment of PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 21वा हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात, म्हणजेच दिवाळीपूर्वीच येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
PM-KISAN 21th Installment

PM-KISAN 21th Installment

Sakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • मोदी सरकार दिवाळीपूर्वी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 21वा हप्ता जाहीर करण्याची तयारी करत आहे.

  • यावेळी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 2,000 रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे.

  • ऑक्टोबरमध्ये हप्ता मिळाल्यास सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

21st installment of PM Kisan: जीएसटीचे दर कमी केल्यानंतर मोदी सरकार आता शेतकऱ्यांना दिवाळीचं खास गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 21वा हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात, म्हणजेच दिवाळीपूर्वीच येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Loading content, please wait...
Farmer
PM Kisan Yojana
PM Kisan Samman Yojana
pm kisan
Diwali
PM kisan smman yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com