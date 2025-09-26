Personal Finance

PM Kisan Yojana: 21व्या हप्त्यापूर्वी पीएम किसान योजनेचे नियम बदलले; कोणाला मिळणार लाभ?

PM Kisan Yojana Rules Change: सरकारने पीएम किसान योजनेचे काही महत्त्वाचे नियम बदलले असून त्याचा थेट परिणाम 21व्या हप्त्यावर होणार आहे. आता जमीन कागदपत्रे नसलेल्या सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
राहुल शेळके
Updated on

PM Kisan Yojana Rules Change: पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 21वा हप्ता दिवाळीपूर्वी येणार असल्याची चर्चा असतानाच केंद्र सरकारने या योजनेचे काही महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांवर होणार आहे. चला, जाणून घेऊया काय बदल झाले आहेत आणि त्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल.

