PM Kisan Yojana: 21व्या हप्त्यापूर्वी पीएम किसान योजनेचे नियम बदलले; कोणाला मिळणार लाभ?

PM Kisan Yojana Rules Change: पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 21वा हप्ता दिवाळीपूर्वी येणार असल्याची चर्चा असतानाच केंद्र सरकारने या योजनेचे काही महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांवर होणार आहे. चला, जाणून घेऊया काय बदल झाले आहेत आणि त्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल..जमिनीचे कागद नसले तरी मिळणार योजना लाभया योजनेचा सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे, जरी त्यांच्या नावावर जमीनसंबंधी कागदपत्रे नसले तरीही. मात्र, त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारने हे प्रमाणित करणे आवश्यक असेल की संबंधित व्यक्ती प्रत्यक्षात शेती करत आहे. राज्य सरकारकडून ही खात्री मिळाल्यास त्या शेतकऱ्यांनाही 6,000 रुपयांच्या वार्षिक आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळेल..21वा हप्ता कधी मिळणार?केंद्र सरकारकडून पीएम किसान योजनेचा 21वा हप्ता दिवाळीच्या सुमारास शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सरकारने 20 हप्ते वेळेवर वितरित केले असून या हप्त्याची रक्कम देखील 2,000 रुपये इतकीच असेल..कोणत्या राज्यांना आधी पैसे मिळतील?योजनेचे आतापर्यंतचे सर्व हप्ते एकाच वेळी देशभर वितरित केले गेले होते, मात्र यावेळी काही राज्यांना प्रथम लाभ दिला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबसारख्या पुरग्रस्त राज्यांतील शेतकऱ्यांना 21वा हप्ता सर्वात आधी मिळू शकतो..ई-KYC अनिवार्य, अन्यथा पैसे थांबतीलसरकारने स्पष्ट केले की, ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही शेतकऱ्याच्या खात्यात 21व्या हप्त्याची रक्कम जमा होणार नाही. त्यामुळे जर तुम्ही अद्याप ई-केवायसी केली नसेल तर तात्काळ pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगिन करा. होमपेजवरील 'e-KYC' पर्यायावर क्लिक करून आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकाद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करा..थोडक्यात, सरकारच्या या बदलामुळे जमिनीचे दस्तऐवज नसलेल्या सीमावर्ती शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ घेता येईल, तर दिवाळीपूर्वीच 21व्या हप्त्याचे 2,000 रुपये खात्यात जमा होतील. मात्र, त्यासाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक असेल..