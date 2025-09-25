Personal Finance

PM Modi: सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! GST आणि Income Tax सुधारणांनंतर PM मोदी करांमध्ये आणखीन सुट देणार

PM Modi Tax Reforms: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी आणि उत्पन्नकर सुधारणा झाल्यानंतरही करसुधारणांची प्रक्रिया थांबणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होत गेली की नागरिकांवरील करभार आणखी कमी होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
राहुल शेळके
Updated on

PM Modi Tax Reforms: भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचा मान पटकावल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणखी मोठ्या करसुधारणांची घोषणा केली आहे. वस्तू व सेवा कर (GST) आणि उत्पन्नकरातील मोठ्या बदलानंतर आता आणखीन सुधारणा होणार आहेत. आर्थिक प्रगतीनुसार करभार आणखी कमी होत जाईल, असं मोदी यांनी स्पष्ट केलं.

