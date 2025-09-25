PM Modi: सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! GST आणि Income Tax सुधारणांनंतर PM मोदी करांमध्ये आणखीन सुट देणार

PM Modi Tax Reforms: भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचा मान पटकावल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणखी मोठ्या करसुधारणांची घोषणा केली आहे. वस्तू व सेवा कर (GST) आणि उत्पन्नकरातील मोठ्या बदलानंतर आता आणखीन सुधारणा होणार आहेत. आर्थिक प्रगतीनुसार करभार आणखी कमी होत जाईल, असं मोदी यांनी स्पष्ट केलं..ग्रेटर नोएडामध्ये ‘उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन’ उद्घाटनाच्या वेळी मोदी म्हणाले, “देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होत गेली, की करभारही कमी करणार आहोत. देशवासियांच्या आशीर्वादाने जीएसटी सुधारणा पुढेही सुरू राहतील.”.4 सप्टेंबरला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेत अनेक वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले. साबणांपासून ते छोट्या कारपर्यंतच्या वस्तूंवरील कर दोन स्लॅबमध्ये (5% आणि 18%) आणण्यात आला. यापूर्वी चार स्लॅब होते – 5%, 12%, 18% आणि 25%. त्यापूर्वी 2025च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वार्षिक ₹ 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना उत्पन्नकरातून पूर्ण सूट देण्यात आली..PF Withdrawals: 7.8 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 2026 पासून ATMमधून काढता येणार PFचे पैसे.या निर्णयांमुळे सर्वसामान्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहणार आहे, असं मोदी यांनी सांगितलं. “भारतामध्ये तयार होऊ शकणारी प्रत्येक वस्तू भारतातच तयार झाली पाहिजे,” असं सांगत त्यांनी संशोधनामध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले..मोदींचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून जाणाऱ्या वस्तूंवर तब्बल 50% आयातशुल्क लादले आहे. या निर्णयाचा फटका ऑटोमोबाईल्स, ज्वेलरी, वस्त्रोद्योग आणि रेडीमेड कपड्यांसारख्या क्षेत्रांना बसणार आहे..Gold Rate: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार? भाव 40 टक्क्यांपर्यंत घसरणार; गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा.याशिवाय, अमेरिकेने नव्या H-1B व्हिसासाठी डॉलर 100,000 शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय आयटी कंपन्या या व्हिसावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या व्यवसायाला याचा मोठा धक्का बसणार आहे. मोदी यांनी यावर भूमिका घेत जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणुकीचे आमंत्रण दिले..ही सुधारणा फक्त कर रचना बदलण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ती पुढील काळात भारताला आत्मनिर्भर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत अग्रगण्य स्थान मिळवून देणारी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.