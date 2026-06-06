Pension Scheme: कामगारांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांची पेन्शन; काय आहे ही सरकारी योजना? अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या

Government Pension Scheme: देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) सुरू केली आहे. या योजनेत दरमहा अवघे 55 रुपये जमा करून वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपयांची हमीशीर पेन्शन मिळवता येते. विशेष म्हणजे लाभार्थी जितके योगदान देतो, तितकेच योगदान केंद्र सरकारही देते. .देशातील रिक्षाचालक, फेरीवाले, बांधकाम मजूर, घरकाम करणारे कामगार, शेतमजूर आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नियमित नोकरीत मिळणाऱ्या पीएफ, पेन्शन किंवा सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाही. अशा कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी ही योजना सुरू केली होती..प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजनाभारत सरकारद्वारे राबविली जाणारी ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीची स्वेच्छिक पेन्शन योजना आहे. यामध्ये लाभार्थी दरमहा ठराविक रक्कम जमा करतो आणि त्याच रकमेचे योगदान केंद्र सरकारदेखील करते.उदाहरणार्थ, एखादा कामगार दरमहा 100 रुपये जमा करत असेल, तर सरकारही त्याच्या खात्यात 100 रुपये जमा करते. वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याला दरमहा 3,000 रुपयांची पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होते आणि ही पेन्शन आयुष्यभर दिली जाते. या योजनेचे व्यवस्थापन भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मार्फत केले जाते..लाभ कोण घेऊ शकतो?या योजनेचा लाभ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळतो. यामध्ये रस्त्यावरील विक्रेते, रिक्षाचालक, बांधकाम कामगार, घरगुती कामगार, चांभार, धोबी, शेतमजूर, विटभट्टी कामगार इत्यादींचा समावेश आहे.योजनेसाठी खालील अटी लागू आहेत यात -अर्जदार असंघटित क्षेत्रातील कामगार असावा.त्याचे वय 18 ते 40 वर्षांदरम्यान असावे.मासिक उत्पन्न 15,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.आयकर भरणार नसावा.EPFO, ESIC किंवा NPS सारख्या इतर सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा सदस्य नसावा..योजना कशी काम करते?या योजनेत तुम्ही कधी सामील होता त्या वयानुसार तुमचे मासिक योगदान निर्धारित केले जाते. समजा एखादी व्यक्ती 18 व्या वर्षी योजनेत सामील झाली, तर त्यांना दरमहा अंदाजे 55 रुपये भरावे लागतात. आणि जर कोणी जास्त वयात सामील झाले, तर त्यांना थोडे अधिक योगदान द्यावे लागेल.वय महिन्याला भरावे लागणारे पैसे18 वर्षे - 55 रुपये25 वर्षे - 80 रुपये30 वर्षे - 105 रुपये40 वर्षे - 200 रुपयेत्यामुळे तुमचे वय जितके कमी, तितके मासिक योगदानही कमी राहते..अर्ज कसा करावा?या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे. यासाठी -आपले आधार कार्ड आणि बँक पासबुक घेऊन जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट द्या.तेथे बायोमेट्रिक पडताळणी किंवा OTP द्वारे नोंदणी केली जाते.त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज भरून तुमची आवश्यक माहिती नोंदवली जाते.त्यावेळी तुम्हाला पहिला हप्ता रोख स्वरूपात जमा करावा लागतो.पहिला हप्ता भरल्यानंतर बँक खात्यातून ऑटो-डेबिट सुविधा सुरू केली जाते, ज्यामुळे दरमहा ठरलेली रक्कम आपोआप वजा होते.तुमची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचे श्रम योगी मानधन कार्ड दिले जाते..ऑनलाइन अर्जाची सुविधातुम्ही जर ऑनलाइन अर्ज करण्यास करायचा असेल, तर तुम्ही https://maandhan.in/ या वेबसाइटला भेट देऊन नोंदणी करू शकता. तसेच योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, तुम्ही 1800 267 6888 या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल देखील करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.