Personal Finance

Pension Scheme: कामगारांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांची पेन्शन; काय आहे ही सरकारी योजना? अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या

PM Shram Yogi Maandhan Yojana: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारची ही योजना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न करते. दरमहा थोडी बचत करून 60 वर्षांनंतर 3,000 रुपयांची हमीशीर पेन्शन कशी मिळेल, ते जाणून घ्या.
Government Pension Scheme: Invest Just ₹55 Monthly and Get ₹3,000 Pension After 60

Government Pension Scheme: Invest Just ₹55 Monthly and Get ₹3,000 Pension After 60

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Government Pension Scheme: देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) सुरू केली आहे. या योजनेत दरमहा अवघे 55 रुपये जमा करून वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपयांची हमीशीर पेन्शन मिळवता येते. विशेष म्हणजे लाभार्थी जितके योगदान देतो, तितकेच योगदान केंद्र सरकारही देते.

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