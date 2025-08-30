Personal Finance

Govt Loan: फक्त आधार कार्डवर मिळणार 90 हजारांचे कर्ज; तेही गॅरंटीशिवाय, सरकारने वाढवली योजनेची मुदत

loan
loanSakal
राहुल शेळके
Updated on

Guarantee Free Govt Loan: कोरोना काळात लाखो छोटे विक्रेते बेरोजगार झाले होते. अशावेळी त्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी योजना)’ सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गॅरंटीशिवाय कर्ज दिले जाते. आतापर्यंत या योजनेतून 80 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत होते, मात्र आता मोदी सरकारने ही मर्यादा वाढवून 90 हजार रुपये केली असून योजनेची मुदत 2030 पर्यंत वाढवली आहे.

