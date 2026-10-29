PNB Bank Scam: पंजाब नॅशनल बँकेत घोटाळा? FD मधून 35 कोटी गायब झाल्याचा आरोप; 5 कर्मचारी निलंबित, काय आहे प्रकरण?

Punjab National Bank FD fraud allegations latest news: पंजाब नॅशनल बँकेच्या एका शाखेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडातील बँकेच्या शाखेत ग्राहकांच्या खात्यांमधून तब्बल 35 कोटी रुपये गायब झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे खातेदारांमध्ये चिंता वाढली असून 18 ग्राहकांनी लेखी तक्रारी दिल्यानंतर पोलिसांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे..शाखा व्यवस्थापकासह 5 कर्मचारी निलंबितग्रेटर नोएडाच्या सेक्टर 1 परिसरातील पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेत हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे. बिरोंडी येथील रहिवासी श्रीचंद यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल केली असून सरकारी कर्मचाऱ्याने पैशांचा अपहार केल्यासंदर्भातील तरतुदींनुसार या प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.या प्रकरणानंतर बँकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाने शाखा व्यवस्थापकासह पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवला जाण्याची शक्यता आहे.बुधवारी या शाखेबाहेर अनेक खातेदार जमा झाले होते. त्यांनी कथित आर्थिक गैरव्यवहाराविरोधात नाराजी व्यक्त केली. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. बँकेचे अधिकारी शाखेच्या आत या प्रकरणाची चौकशी करत होते. शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांनीही बँकेबाहेर धरणं धरून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली..Gold Rate Today: सोनं तब्बल 5,500 रुपयांनी स्वस्त! चांदी तर वर्षातील सर्वात स्वस्त दरात; खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.मुदत संपण्याआधीच FD बंद केल्याचा आरोपकथित आरोपांनुसार, बँकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी मुदत ठेव म्हणजेच फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) मुदत पूर्ण होण्याआधीच बंद केली. त्यानंतर ही रक्कम इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही खातेदारांनी त्यांच्या खात्यांमधून लाखो रुपये गायब झाल्याचीही तक्रार केली आहे.विजेंद्र सिंह नावाच्या ग्राहकाने PTI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रक्कम 87 ते 88 लाख रुपयांवरून थेट एक लाख रुपयांपर्यंत घसरली. तर हनीफ खान नावाच्या दुसऱ्या खातेदाराने आपल्या बचत खात्यात 39 लाख रुपये होते, मात्र आता खात्यात कोणतीही रक्कम दिसत नसल्याचा दावा केला. पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आपण कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी केली नव्हती किंवा असा कोणताही मेसेजही मिळाला नव्हता, असं त्यांनी सांगितलं.झाकीर नावाच्या आणखी एका ग्राहकाने आपल्या खात्यातून सुमारे 9.5 लाख रुपये गायब झाल्याचा आरोप केला. व्यवहार झाल्याची माहिती देणारा SMS मिळाला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. बँकेत गेल्यानंतरच आपल्याला या कथित गैरव्यवहाराची माहिती मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे..RBI ऑडिट सुरू असल्याचा दावाखातेदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडे खात्यातील नोंदी आणि व्यवहारांची माहिती अद्ययावत करण्याची मागणी केली होती. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून ऑडिट सुरू असल्याचं कारण त्यांना सांगण्यात येत होतं.खात्यांमधील पैशांच्या नोंदी वेळेवर अपडेट केल्या जात नसल्यामुळे कथित गैरव्यवहाराची माहिती आधी मिळू शकली नाही असं ग्राहकांचं म्हणणं आहे. बँकेने पैसे परत देण्याचं आश्वासन दिल्याचा दावा खातेदारांनी केला असला, तरी त्यांच्या बचतीबाबतची चिंता अद्याप कायम आहे..US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.पोलीस आणि भ्रष्टाचारविरोधी पथकाकडून तपाससुरुवातीला 16 ग्राहकांनी पोलिसांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर लेखी तक्रारदारांची संख्या 18 वर पोहोचली आणि एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिसांसोबतच बँकेचं भ्रष्टाचारविरोधी पथकही या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. ग्राहकांचे पैसे नेमके कसे काढले गेले किंवा इतर खात्यांमध्ये कसे हस्तांतरित झाले, तसेच यामागे कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास केला जाणार आहे.मात्र, या प्रकरणात नेमके किती ग्राहक प्रभावित झाले, किती रक्कम गायब झाल्याचा आरोप आहे आणि किती व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत, याबाबत बँकेने अद्याप सविस्तर अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.